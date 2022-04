Jitterbit expande recursos da Plataforma de Integração Harmony com o App Builder

Ferramenta de desenvolvimento de aplicativos low-code ajuda as organizações a construir e implantar rapidamente aplicativos de negócios até 10x mais rápido, com a plataforma Harmony aprimorada que permite a hiper automação

ALAMEDA, Calif., April 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Jitterbit, empresa de transformação de APIs, anunciou hoje a expansão dos recursos da sua plataforma de integração Harmony com o App Builder, uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos low-code que ajuda as organizações a construir, implantar e manter rapidamente aplicativos com base na web e em dispositivos móveis. O App Builder é uma extensão perfeita do Harmony, permitindo que desenvolvedores e não desenvolvedores criem aplicativos de negócios sem codificação personalizada e acelerem o desenvolvimento dos aplicativos até 10 vezes mais rápido. Esta oferta foi construída a partir de quando a Jitterbit adquiriu o PrimeApps, uma inovadora plataforma de aplicativos low-code (LCAP), no início deste ano.

Com essa expansão, o Jitterbit Harmony agora permite que as organizações conectem sistemas e criem aplicativos de negócios para automação de fluxo de trabalho e agregação de dados, tudo em uma única plataforma. Os clientes podem usar o designer visual fácil de usar do App Builder para criar rapidamente aplicativos voltados para o usuário a partir de integrações já criadas no Harmony. Com um conector embutido, as interfaces de programação de aplicativos (APIs) expostas com o uso do Harmony podem ser usadas para transferir dados do aplicativo para sistemas de back-end, permitindo que os dados fluam perfeitamente entre o App Builder e as APIs de uma organização dentro do Harmony. Como resultado, as empresas passam a criar aplicativos em uma fração do tempo e do custo. Aplicações mais simples podem ser implantadas dentro de horas e aplicações mais complexas podem ser implantadas em poucos dias.

“O ritmo atual dos negócios está mais rápido do que nunca, forçando as organizações a trabalhar de forma mais inteligente e rápida, e reduzir os custos enquanto ainda avançam nas operações”, disse Manoj Chaudhary, CTO da Jitterbit. “Com a escassez de talentos em tecnologia, muitas das crescentes e complexas aplicações de negócios e iniciativas de gerenciamento de dados são tratadas por tecnólogos de negócios que podem não ter as habilidades técnicas certas. O App Builder resolve esse problema. Usando essa ferramenta low-code, as organizações podem criar aplicativos com menos recursos e em menos tempo, mantendo-se em conformidade com os requisitos de governança e segurança.”

De acordo com a Gartner, 80% dos produtos e serviços de tecnologia serão criados por não profissionais de tecnologia, o que significa uma maior necessidade de ferramentas low-code, como o App Builder, que sejam rápidas e fáceis de implantar. A adição do App Builder dentro da plataforma Jitterbit Harmony leva a uma série de benefícios, incluindo:

Hiper automatização do fluxo de trabalho: A integração com o API Manager significa que os dados nunca param de fluir para que as empresas possam automatizar completamente os processos.Aumento da produtividade com a redução dos pontos de contato do processo em até 90%: Com o App Builder, as empresas podem eliminar fluxos de trabalho manuais e melhorar a eficiência.Mitigação de risco: Introduzido por metodologias tradicionais de desenvolvimento de aplicativos.Consolidação dos esforços de desenvolvimento de aplicativos: O App Builder ajuda a consolidar e simplificar as iniciativas de desenvolvimento de aplicativos dentro das organizações.Padronização das interações do aplicativo: O App Builder permite uma experiência unificada para várias cargas de trabalho, reduzindo os custos de troca de contexto para os usuários finais.Gestão simplificada de TI: O App Builder remove a dor de cabeça de manter várias infraestruturas para executar aplicativos.A Jitterbit Harmony é a única solução do setor que oferece plataforma de integração como serviço (iPaaS), gerenciamento de APIs (APIM) e LCAP em uma única plataforma.

O App Builder agora está disponível na América do Norte, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, e estará disponível na América Latina ainda este ano. Para mais informações sobre como as empresas podem acelerar o desenvolvimento de aplicações com o Jitterbit App Builder, visite jitterbit.com/LCAP/appbuilder.

Sobre a Jitterbit, Inc.

A Jitterbit, empresa de transformação de APIs, torna mais rápido e fácil para as empresas explorar dados de qualquer fonte, capacitando-as a inovar rapidamente e tomar decisões mais rápidas e eficazes. A integração da API Jitterbit com a plataforma de desenvolvimento de aplicativos low-code permitem que as empresas criem e conectem rapidamente aplicativos SaaS, on-premise e na nuvem, e infundam inteligência instantaneamente em qualquer processo de negócios. Para mais informação, visite www.jitterbit.com e siga-nos no LinkedIn ou @Jitterbit no Twitter.

Contato:

[email protected]