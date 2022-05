JOGO BATTLE ROYALE DA NETMARBLE "HYPESQUAD" INICIARÁ TESTE ALFA EM 13 DE JUNHO

LOS ANGELES, 18 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de experiências de jogos de alta qualidade, anunciou um teste alfa do HypeSquad, o jogo para Windows PC do gênero Battle Royale TPS para Steam da empresa, de 13 a 20 de junho. De agora até 20 de junho, os jogadores podem fazer a pré-inscrição no site oficial do jogo.

Durante o período do teste alfa, os jogadores combaterão de verdade em um novo mapa chamado Cagliostro, que conta com dois modos de jogo:

Modo de sobrevivência: até 60 jogadores podem participar de esquadrões, em que um campo de força começa a diminuir com o tempo, de fora para dentro do mapa, terminando na zona segura

Modo de conquista: até 60 jogadores participam de esquadrões, em que as equipes que não detenham uma base até o final da rodada serão eliminadas

Além disso, juntamente com os inéditos "modos de eventos especiais", os jogadores podem receber uma recompensa Ride Skin ao participarem do teste alfa. Esse item especial será concedido a todos os jogadores que participarem do período de testes e poderá ser utilizado no lançamento oficial do jogo. O teste alfa terá suporte em nove idiomas, incluindo inglês, português, francês, alemão e espanhol, e vários servidores estão localizados no mundo todo, incluindo América do Norte, Coreia, Singapura, Brasil e Alemanha.

O HypeSquad é um jogo acelerado, em que os jogadores formam equipes para sobreviver em um combate intenso e criativo. Contando com diversas armas e amplificadores, os jogadores podem usar a criatividade para personalizar seu estilo de combate e levar seu esquadrão à vitória.

O jogo apresenta um elenco diversificado de personagens, cada um com origens e motivações diferentes, e várias opções únicas de combate corpo a corpo e variadas que os jogadores podem escolher para muitas combinações de armas. Existem também vários itens e atualizações aguardando os jogadores no campo para aprimorar seu desempenho, incluindo itens de suporte e amplificadores. Por fim, os objetos interativos do HypeSquad, como tirolesas e bases de salto, entre outros objetos, acrescentam uma camada de estratégia para os jogadores considerarem à medida que se esforçam para vencer no campo de batalha.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial do jogo e nos canais do Discord, YouTube, Facebook e Reddit.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade &Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e da SpinX Games e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a divertir públicos do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1819716/0517.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1818314/220513_HS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble