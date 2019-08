Orlando

SÃO PAULO, 12 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Johnson &Johnson Medical Devices Companies anuncia hoje que o Johnson &Johnson Institute (JJI) e da Ethicon estão realizando mais uma edição do, evento médico de treinamento cirúrgico que engloba as especialidades de cirurgia bariátrica, ginecológica, cardiovascular, torácica e colorretal. O encontro, que teve início em 11 de agosto e acontece em, na Flórida, seguirá até dia 18, e reúne cerca de 400 cirurgiões da América Latina.

Esta iniciativa faz parte do compromisso da companhia de difundir e elevar os conhecimentos sobre medicina e saúde entre os profissionais e, com isso, seguir junto com a classe médica para a evolução da saúde no mundo.

Durante o treinamento, os cirurgiões poderão realizar atualizações práticas e discussões teóricas e experimentar novas tecnologias como o Virtual Reality (VR). A técnica que aplica a realidade virtual já vem sendo utilizada para treinamento em cirurgias ortopédicas ao redor do mundo, e passa a ser oferecida para cirurgia geral para expandir sua aplicação e possibilidade de capacitação. Com o VR, o profissional utiliza óculos de realidade virtual e controles portáteis, que conectados a um notebook, formam uma simulação que permite ao cirurgião aprender procedimentos cirúrgicos passo a passo usando instrumentos e implantes "reais" realizando a cirurgia em um paciente virtual.

"Johnson &Johnson Medical Devices Companies está focada em trazer novas tecnologias, produtos e soluções que elevam todo o padrão de cuidados com os pacientes. Trabalhamos para ser um catalizador de mudança do sistema de saúde, liderando a transformação do setor, colaborando com a expansão da educação médica" explica Mircea Cubillos, VP da Ethicon América Latina.

O Johnson &Johnson Institute, centro de educação médica da companhia, está presente em 24 locais no mundo, com laboratórios à disposição de estudantes, residentes e médicos experientes com as mais novas tecnologias disponíveis no mercado. A Johnson &Johnson Medical Devices Companies capacita anualmente mais de 150 mil profissionais de saúde no mundo, sendo mais de 15 mil na América Latina.

"Investir na educação médica é um dos nossos principais compromissos, pois entendemos que democratizar o conhecimento da medicina também é uma forma de expandir o acesso à saúde", destaca Elisabete Murata, líder da JJMD de Soluções para Educação na América Latina.

Na Johnson &Johnson Medical Devices Companies, ajudamos as pessoas a viver da melhor maneira possível. Com mais de um século de experiência, solucionamos os desafios mais urgentes no setor de saúde e damos passos ousados em direção a novos padrões de cuidados, melhorando a experiência de assistência médica das pessoas. Com soluções de cirurgia, ortopedia, visão e intervenção, ajudamos a salvar vidas e preparamos o caminho para um futuro mais saudável para todos, em todos os lugares.

*A Johnson &Johnson Medical Devices Companies inclui negócios de soluções de cirurgia, ortopedia, visão e intervenção.

