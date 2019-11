Jolywood discute os benefícios de módulos FV bifaciais tipo-N na Solar Asset Management MENA 2019PR Newswire

TAIZHOU, China, 25 de novembro de 2019

TAIZHOU, China, 25 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Dr. Liu Zhifeng, diretor da Jolywood Taizhou, principal fabricante de módulos FV da China, foi convidado para a Solar Asset Management MENA 2019 a fim de apresentar os principais recursos dos módulos bifaciais tipo-N que têm aumentado significativamente o IRR (taxa de retorno interna) de plantas de energia solar no Oriente Médio. Organizada pela SolarPlaza, o evento reuniu centenas de representantes e investidores solares de prestadores globais de EPC (engenharia, compras e construção), instituições de testes e OEMs (Fabricantes de Equipamentos Originais) sob um único teto nos dias 17 e 18 de novembro, com sessões para tratar do ambiente de investimentos, oportunidades de financiamento, controles de qualidade e gestão de ativos para o mercado FV.

Os estados do MENA (Oriente Médio e Norte da África) têm percebido um aumento nas instalações de plantas solares nos últimos anos. A abundância de luz solar o ano inteiro tem feito da região um local ideal para energia solar, ainda assim, os níveis intensos de calor ameaçam as tecnologias atualmente disponíveis, levando a questões sobre a viabilidade da energia solar na região.

"O calor extremo e as tempestades de terra têm apresentado importantes desafios à eficácia de sistemas fotovoltaicos instalados na região. Os módulos bifaciais de alta eficiência tipo-N da Jolywood são projetados para a dinâmica do clima e características geográficas do Oriente Médio, proporcionando uma solução eficaz para que os investidores garantam uma maior retorno sobre o investimento de plantas solares construídas na região", declarou Dr. Liu.

Durante a conferência, a Jolywood apresentou suas soluções inovadoras para tratar do desenvolvimento da energia solar no Oriente Médio a líderes da indústria global. Com a prioridade na eficiência, taxa de conversão e confiabilidade, o Sr. Liu elaborou os recursos de tecnologias de bateria NTOPcon que ajudam a combater as questões relacionadas ao calor intenso e impulsionam os benefícios em longo prazo para os investidores locais:

O primeiro é a alta eficiência. E eficiência de produção em massa das células solares Jolywood NTOPCon atingiram 23,2%, e a capacidade de energia em produção de massa dos módulos atingiu 440-455 W, significativamente maior que a que está atualmente disponível. Estatísticas baseadas em testes ambientais no Oriente Médio estimam que cada aumento de 10 W na capacidade do módulo bifacial da Jolywood pode reduzir os custos de BOS (balanço do sistema) em ¢ 1. O segundo é o alto ganho em energia. A superfície altamente refletiva na região do deserto indica que o máximo ganho de energia dos módulos bifaciais tipo-N pode chegar a 27,3%. De acordo com as estatísticas de testes de terceiros, o ganho de energia dos produtos bifaciais tipo-N da Jolywood é de 5-7% mais elevado do que o dos produtos bifaciais PERC e de 13-15% maior que o dos produtos monofaciais PERC. O terceiro é a alta confiabilidade. A resistência ao calor tem sido identificada como um critério significativo para a estabilidade em longo prazo de módulos solares. A exposição de longo prazo, especialmente a temperaturas extremas, leva à degradação induzida por luz e temperatura elevada (LeTID). A temperatura de operação média de um módulo solar é de acima de 75 ?, o que significa que as questões de LeTID precisam ser tratadas nessa região. Os módulos tipo-N têm a vantagem inerente de um LeTID mais baixo, tornando-os a escolha ideal para tais condições. Para tratar ainda mais essa questão crítica, a Jolywood otimizou seus módulos para a mitigação LID, reduzindo-a de 1% no primeiro ano a 0,4% nos anos subsequentes, o que é equivalente a 6,32% mais geração de energia em mais de 25 anos com base no cálculo de ambas as condições.Desde o lançamento do produto, os módulos bifaciais NTOPCon da Jolywood têm sido bem recebidos por instaladores locais. A Jolywood tem entregado cumulativamente 500 MW ao Oriente Médio somente em 2019, incluindo o projeto de 125 MW em Omã, a maior planta de energia solar tipo-N do mundo. A planta está programada para se conectar à rede nacional em dezembro.

Sobre a Jolywood

A Jolywood (SZ: 300393) é a líder mundial no desenvolvimento, produção e comercialização de painéis solares fotovoltaicos, células solares bifaciais monocristalinas de alta eficiência do tipo N e módulos bifaciais. Fundada em 2008, a Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) é a maior fabricante mundial de painéis fotovoltaicos, com uma capacidade de produção anual de mais de 100 milhões de metros quadrados. A Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), uma subsidiária integral da Jolywood Suzhou, foi fundada em 2016 e lidera a indústria solar global com 2,4 GW de capacidade de fabricação de células solares bifaciais tipo N desde 2017.

