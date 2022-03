Keystone Turbine Services (uma empresa PAG) nomeada RR300 AMROC pela Rolls-Royce

ATLANTA

8 de março de 2022

Atlanta

Coatesville, Pennsylvania

/PRNewswire/ -- A Precision Aviation Group, Inc. (PAG), fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa em todo o mundo, com sede em, tem o prazer de anunciar que a Keystone Turbine Services (KTS), uma empresa PAG, localizada em, expandiu sua parceria com a Rolls-Royce como um centro autorizado de manutenção, reparo e revisão (AMROC) para o motor completo de turbina a gás da série RR300 da Rolls-Royce.

A KTS é especializada no fornecimento de serviços completos de manutenção, reparo e revisão pós-venda aprovados por OEM ("MRO") para operadores de de motores de turbina a gás Rolls-Royce série M250 e RR300, juntamente com acessórios Honeywell e Triumph relacionados, componentes, peças de reposição e suporte de serviço de campo.

"Adicionar os recursos do RR300 da Rolls-Royce aos recursos gerais de MRO da KTS é o próximo passo na estratégia de longo prazo da PAG para expandir e fortalecer os relacionamentos enraizados que construímos com os principais OEMs e clientes", disse David Mast, presidente e CEO do Precision Aviation Group. "Agora estamos totalmente equipados para oferecer suporte completo aos operadores do RR300 da Rolls-Royce, o que abrange os motores de aluguel, módulos e serviços de troca."

"A KTS investiu mais de 2,5 milhões de dólares para adquirir motores de aluguel completos, compressores sobressalentes, caixas de engrenagens e módulos de turbina, juntamente com a atualização de duas de nossas células de teste de motores totalmente digitais", afirmou John Fraser, gerente geral da KTS. "Agora temos a certificação do Rolls-Royce para fazer reparos, revisar e testar o motor do RR300, e esperamos fornecer essa nova capacidade a todas as operadoras do helicóptero R66."

O Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para o setor aeroespacial e de defesa do mundo todo. Com 16 estações de reparo e mais de 60 mil metros quadrados de instalações de vendas e serviços nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura e Brasil, o PAG utiliza suas 22 distintas unidades de negócios e seu modelo de negócio voltado para o cliente para atender aos clientes de aviação em duas áreas de negócios, cadeia de suprimentos de aviação e serviços com marca registrada e suporte de estoque nas áreas de manutenção, reparo e revisão (Inventory Supported Maintenance, Repair and Overhaul, ISMRO®).

A PAG oferece MRO e Soluções de cadeia de suprimentos para aeronaves de asa fixa e rotativa. As subsidiárias do PAG têm recursos de MRO e de fabricação em mais de 54 mil produtos em quatro categorias verticais – aviônica, componentes, motores e fabricação/submontagem/DER (www.precisionaviationgroup.com).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759427/RR300_engine.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1515200/Precision_Aviation_Group_Logo.jpg

FONTE Precision Aviation Group