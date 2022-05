Knight Therapeutics celebra acordo exclusivo de licenciamento e fornecimento com a Rigel Pharmaceuticals para comercializar o fármaco fostamatinib na América Latina

MONTREAL

24 de maio de 2022

USA

/PRNewswire/ -- a Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD), empresa farmacêutica especializada pan-americana (ex-), anunciou hoje que firmou acordo exclusivo de licenciamento e fornecimento com a Rigel Pharmaceuticals que concede à Knight o direito de comercializar o fármaco fostamatinib, um inibidor da tirosina-quinase (SYK) do baço administrado por via oral, na América Latina.

O fostamatinib está disponível no mercado nos Estados Unidos sob a marca TAVALISSE(fostamatinib disódico hexahidrato) e na Europa sob a marca TAVLESSEpara o tratamento de trombocitopenia imune crônica (TPI). Atualmente, o fostamatinib está também sendo estudado em um ensaio clínico de fase 3 para o tratamento da anemia hemolítica autoimune mediada por autoanticorpos quentese em dois ensaios clínicos de fase 3 para o tratamento de pacientes internados com COVID-19

Segundo os termos do acordo, a Rigel irá receber um pagamento no início do acordo, com o potencial para compensações adicionais relacionadas à marcos regulatórios e comerciais, bem como royalties escalonados, com base em patamares crescentes de vendas líquidas. Em contrapartida, a Knight receberá direitos exclusivos do fármaco fostamatinib em todas as potenciais indicações, incluindo TPI crônica, wAIHA, e COVID-19 na América Latina.

"Esta parceria representa a execução contínua de nossa estratégia para aproveitar ao máximo nossa sólida plataforma e nossa experiência em trazer medicamentos inovadores para os nossos mercados", afirma Samira Sakhia, Presidente e CEO da Knight. "Estamos entusiasmados por trabalhar com a Rigel para fornecer acesso a um tratamento inovador e primeiro de sua classe para tratamento de TPI crônica aos pacientes de toda a América Latina ".

"Consideramos a Knight o parceiro de escolha na América Latina e estamos ansiosos por uma colaboração produtiva que irá expandir ainda mais o alcance global do TAVALISSE aos pacientes que necessitam", afirma Raul Rodriguez, presidente e CEO da Rigel. "O TAVALISSE já está disponível em vários países para o tratamento da TPI crônica, e aguardamos ansiosamente pelos importantes resultados a partir dos nossos ensaios clínicos de Fase 3 com fostamatinib na anemia hemolítica autoimune mediada por autoanticorpos quentes e na COVID-19".

Sobre a TPI

Nos pacientes que têm TPI (trombocitopenia imune), o sistema imunitário ataca e destrói as próprias plaquetas do sangue, que desempenham um papel fundamental na coagulação do sangue e na cicatrização. Os sintomas comuns da TPI são hematomas e hemorragias excessivos. As pessoas que sofrem de TPI crônica podem ter um risco maior de sangramento grave que pode resultar em sérias complicações clínicas ou mesmo na morte. As terapêuticas atuais para a TPI incluem a administração de esteroides, medicamentos que estimulam a produção de plaquetas (TPO-RAs) e esplenectomia. Contudo, nem todos os pacientes respondem às terapêuticas existentes. Por essa razão, ainda há uma necessidade clínica significativa de encontrar opções de tratamento adicionais para os pacientes que sofrem de TPI.

Sobre a AHAI

A anemia hemolítica autoimune (AHAI) é uma doença do sangue rara e grave em que o sistema imunitário produz anticorpos que levam à destruição dos próprios glóbulos vermelhos do corpo. A AHAI mediada por autoanticorpos quentes, que é a forma mais comum de AHAI, é caracterizada pela presença de anticorpos que reagem com a superfície dos glóbulos vermelhos à temperatura corporal. Até o momento, não há tratamentos específicos aprovados para a AHAI mediada por autoanticorpos quentes, apesar das necessidades clínicas que ainda existem para esses pacientes.

Sobre a COVID-19 e inibição da SYK

A COVID-19 é a doença infecciosa causada pela síndrome respiratória aguda coronavírus-2 (SARS-CoV-2). O SARS-CoV-2 afeta principalmente o trato respiratório superior e inferior e pode levar à síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Além disso, alguns pacientes desenvolvem outras disfunções dos órgãos, incluindo lesão do miocárdio, lesão renal aguda, choque resultando em disfunção endotelial e, posteriormente, trombose micro e macrovascular.4 Pensa-se que grande parte da patologia subjacente ao SRA-CoV-2 é secundária a uma resposta imune hiperinflamatória associada a um aumento do risco de trombose.5

A SYK está envolvida nas vias de sinalização intracelular de muitas células imunes diferentes. Portanto, a inibição da SYK pode melhorar as respostas nos pacientes com COVID-19 graças à inibição de fatores patológicos mediados pelo receptor gama Fc (Fc?R) e pelo receptor de lectina tipo c (CLR), tais como a liberação pró-inflamatória de citocinas por monócitos e macrófagos, a produção de armadilhas extracelulares dos neutrófilos (NETs) por neutrófilos e a agregação de plaquetas.6, 7, 8,9 Além disso, a inibição da SYK nos neutrófilos e nas plaquetas pode levar à diminuição da tromboinflamação, aliviando a disfunção dos órgãos em pacientes críticos com COVID-19.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com escritório central em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada focada em adquirir ou licenciar e comercializar produtos farmacêuticos para o Canadá e América Latina. A Knight é detentora da Biotoscana Investments S.A., uma empresa farmacêutica especializada Pan-Latino-Americana. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob a United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. A Knight Therapeutics Inc. negocia suas ações na TSX com o código GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declarações relativas ao futuro

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

Consulte www.TAVALISSE.com para a informação de prescrição completa.

TAVALISSE e TAVLESSE são marcas comerciais registadas da Rigel Pharmaceuticals, Inc.

