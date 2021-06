LAFS e NuORDER fazem parceria para maximizar o alcance da moda latino-americana

Samantha Tams

MIAMI e LOS ANGELES, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Por meio de um evento virtual a ser realizado de 1º a 25 de julho na plataforma de atacado líder mundial NuORDER, a dupla feminina latinx apresentará os talentos mais destacados de sua região com foco na sustentabilidade. Esta solução econômica que a NuORDER oferece permite que sua lista criteriosamente selecionada de marcas, grandes e pequenas, seja expandida para mercados globais de moda.

O LAFS, em sua essência, tem como objetivo elevar e promover a moda latina. Formada em 2018 como uma cúpula anual para conectar membros proeminentes do setor, a organização cresceu para oferecer uma infinidade de veículos para apoiar sua vibrante comunidade de marcas, varejistas, estilistas e personalidades, entre outros criativos. Depois de testemunhar em primeira mão o enorme impacto que a crise global de saúde teve sobre as marcas latinas, o LAFS desejava encontrar uma saída qualitativa para projetar negócios focados para mostrar seus produtos aos compradores, independentemente de sua capacidade de viajar.

O LAFS escolheu a NuORDER após extensa pesquisa de mercado, para oferecer esta solução e continuar o crescimento exponencial observado por designers latinx antes da pandemia.

A partir disso, surgiu o evento virtual do LAFS de 2021 com a NuORDER: uma curadoria de cinquenta marcas latinas emergentes que exibirão suas mais novas coleções em uma plataforma com mais de 500 mil compradores ativos. Incluindo lojas de varejo como Net-a-Porter, Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's, Nordstrom, Bergdorf Goodman e outras entre as mais tradicionais do mundo.

As marcas participantes incluem Crisobela, Valentina Karnoubi, Azulu, Juan de Dios, Senda Nelly Rojas, Ana + María Store, Alepel e Maygel Coronel Pitch para o vencedor do LAFS 2019.

"Moda feminina pronta para usar", "Moda infantil", "Moda praia e resort", "Casa", "Joias e acessórios" e "Chapéus, bolsas e sapatos", são categorias deste evento com curadoria do LAFS lado a lado com Camila Straschnoy e Andy Faerman, especialistas em varejo e co-fundadoras da consultoria Mate House.

O evento de oito semanas é um dos principais diferenciais, oferecendo aos compradores tempo para conhecer mais a fundo as marcas participantes. Além disso, os compradores de fora da plataforma que desejarem visitar e comprar das marcas poderão fazê-lo, registrando-se gratuitamente com o NuORDER. A experiência proprietária e fácil de usar apresenta a oportunidade ideal para os participantes do negócio no lado da compra e no lado da venda.

O LAFS também prioriza a geração de conteúdo exclusivo com foco em sustentabilidade para a plataforma, apresentando histórias exclusivas de designers que abordam o tema, tanto do ponto de vista social quanto ambiental.

"Neste setor em constante mudança, a NuORDER e o LAFS trouxeram uma solução para as marcas latino-americanas em seu esforço de continuar a expandir globalmente, desta vez de uma forma mais sustentável e econômica."

-- Samantha Tams, cofundadora, LAFS

"Para nós, é extremamente importante colaborar com negócios alinhados à nossa missão. Estar sempre inovando e dando soluções reais aos designers latinos. Nesse sentido, acredito que essa parceria seja muito boa! O LAFS oferece ao showroom uma bela curadoria do que nossa região tem a oferecer, e a NuORDER tem a melhor tecnologia para alcançar os compradores e apresentar essas marcas!"

-- Estefania Lacayo, cofundadora, LAFS

"O Latin American Fashion Summit (LAFS) e a NuORDER estão unindo forças para destacar as marcas latino-americanas, promovendo-as no cenário mundial. A NuORDER é a parceira perfeita para mostrar e elevar essas marcas com oportunidades limitadas de reconhecimento global."

-- Tommy Fazio, diretor de moda, NuORDER

SOBRE O LAFS:

o Latin American Fashion Summit é uma multiplataforma criada pelas empreendedoras Estefanía Lacayo e Samantha Tams com a missão de elevar e enriquecer os setores da moda e design da América Latina, com o objetivo de torná-los mais relevantes do que nunca.

Tudo começou quando perceberam a falta de oportunidades generalizada na região que vinha recebendo um interesse crescente. Um projeto iniciado em 2018, exclusivamente como uma conferência anual que reuniu um grupo de especialistas do setor mundialmente respeitados, agora é muito mais do que isso. O LAFS é uma comunidade poderosa, uma plataforma digital multifacetada que mostra o talento latino-americano para o mundo e um criador de conteúdo líder que oferece oportunidades para designers emergentes e empreendedores de moda por meio de parcerias com importantes academias de design, plataformas de atacado e realizando seu próprio concurso. Recentemente, o LAFS criou a TRIBU, uma nova plataforma de networking cuja missão é revolucionar a maneira como a indústria da moda interage.

Observando interesse crescente pela moda e cultura latino-americana, mas uma carência geral de oportunidades na região, as empreendedoras Samantha Tams e Estefanía Lacayo embarcaram em uma missão para capacitar a indústria, com o objetivo de torná-la mais sólida e mais relevante do que nunca, oferecendo conhecimento e ferramentas valiosas que preparam o talento local para um contexto globalizado. Nascida na Nicarágua e vivendo em Miami, Estefanía tem mais de dezoito anos de experiência nas frentes editorial, varejista e digital da indústria da moda. Forte defensora do impacto social e desenvolvimento na região, ela uniu forças com a cofundadora mexicana de ideias semelhantes, Samantha Tams, uma especialista no setor de varejo que trabalhou como compradora sênior da Saks Fifth Avenue e de lojas especializadas, tornando-se assim uma consultora de moda e estrategista de marca. Juntas, elas estão comprometidas em desenvolver a plataforma de moda mais importante da América Latina e compartilhar com orgulho a grandeza da região com o resto do mundo.

Sobre a NuORDER:

a NuORDER é a plataforma B2B líder que impulsiona o comércio e a descoberta. Com tecnologia inovadora e processos de condução de dados em sua essência, a plataforma cria maior eficiência e um processo de compra e venda contínuo e mais colaborativo para as principais marcas e varejistas do mundo. A NuORDER oferece uma solução de comércio global que oferece tecnologia de showroom virtual, variedade visual e ferramentas de merchandising, pagamentos e integração de dados. Conectando mais de 3 mil marcas e mais de 500 mil varejistas, a plataforma se transformou em um ecossistema global que promove a descoberta e o mercado. A plataforma foi projetada com flexibilidade e escala em mente, processando mais de US$ 40 bilhões em GMV (volume bruto de mercadorias). Ela capacita empresas de todos os tamanhos com tecnologia de nível corporativo em escala global. Fundada em 2011 por Heath Wells e Olivia Skuza, a NuORDER está sediada em Los Angeles com escritórios na cidade de Nova York, Milão, Londres, Paris e Austrália. Por meio de inovação destemida e serviços de primeira linha, a NuORDER está revolucionando o comércio B2B. Para mais informações, acesse: www.nuorder.com

