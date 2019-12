Lançamento da HUAWEI CLOUD no Peru acelera a transformação digitalPR Newswire

LIMA, Peru, 16 de dezembro de 2019

LIMA, Peru, 16 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A HUAWEI CLOUD iniciou atividades com sucesso no Chile, México, Brasil e, agora, no Peru, acelerando a expansão na América Latina e tornando-se o provedor de serviços de nuvem com o maior número de data centers na América Latina.

No HUAWEI CLOUD Peru Summit 2019, a HUAWEI CLOUD anunciou o lançamento oficial no Peru, criado para alavancar a eficiência urbana, acelerar a transformação industrial e tornar as empresas mais competitivas. A Huawei Cloud oferece serviços de nuvem de alto desempenho, baixa latência, confiáveis e seguros, além de uma grande variedade de soluções paras fins gerais e específicos para cada setor para órgãos governamentais e empresas do Peru e da América Latina, abrangendo setores como o financeiro, a mineração, logística, varejo, saúde e muitos outros.

O evento começou com um discurso de boas-vindas de Bao Getang, CEO da Huawei Peru, que disse, "O Peru é um dos berços da história e da cultura da América Latina, que abriga a história gloriosa do antigo Império Inca. A Huawei atende ao mercado peruano há 16 anos e acompanhou o país na transformação digital, o que nos permitiu compreender melhor o mercado e nos dá maior capacidade de atender às reais e potenciais necessidades dos clientes locais. Esperamos que, no futuro, as tecnologias de nuvem, IA, 5G, IoT e outras tecnologias inovadoras da Huawei ajudarão o Peru a alavancar o desenvolvimento social, econômico e de talentos".

Em seguida, Marushka Chocobar, Secretário do Governo Digital da PCM (Presidência do Conselho de Ministros), falou sobre a inovação tecnológica e a transformação digital que ocorre no Peru. Marushka Chocobar destacou o papel vital da tecnologia na mudança da vida dos cidadãos e reforçou o compromisso do governo peruano de trabalhar para o início da governança digital, o que fez do Peru o terceiro país no mundo a implantar uma plataforma destinada a transformar os serviços públicos para os cidadãos.

Além deles, Xiao Fei, presidente da HUAWEI CLOUD América Latina, destacou os mais de 30 anos de experiência técnica da Huawei e o extenso catálogo de produtos da empresa no campo de infraestrutura de ICT. De acordo com o executivo, a HUAWEI CLOUD oferece ao mundo serviços de nuvem para todos os cenários e com total capacidade de IA e com multi-arquitetura, uma nuvem híbrida ágil, um ecossistema parceiro e serviços e suporte locais seguros e de confiança. Ele também destacou que a HUAWEI CLOUD dá grande importância à entrada no mercado da América Latina. "Esperamos nos aproximar de mais governos, indústrias e empresas na América Latina com a HUAWEI CLOUD, que oferece acesso de alta velocidade e baixa latência a partir de diversos data centers na América Latina. A região do Peru da HUAWEI CLOUD contribuirá com o desenvolvimento do governo, indústrias e empreendimentos do país como nas áreas financeiras, mineração, logística e varejo. Construiremos o Peru digital juntos", comentou o executivo.

A Huawei Cloud ajudará os clientes e parceiros do Peru a superar os desafios e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento. Representantes da Interbank, Scharff e de outras empresas destacaram que a tecnologia de nuvem atende às necessidades de transformação digital, e a tecnologia líder da Huawei Cloud desempenha um papel fundamental no processo de transformação digital de diversas indústrias do Peru.

Como parte deste importante evento, a HUAWEI CLOUD também anunciou o lançamento da HUAWEI CLOUD Partner Network (HCPN), que visa contribuir para que os parceiros criem serviços ou soluções na HUAWEI CLOUD oferecendo apoio técnico, de marketing e de lançamento no mercado. A HUAWEI CLOUD trabalhará com os parceiros peruanos para a criação de um ecossistema aberto e colaborativo.

Até o momento, a HUAWEI CLOUD e os parceiros abriram 23 regiões com um total de 45 zonas de disponibilidade. Assim, é possível oferecer às empresas multinacionais os serviços públicos de nuvem com experiência sólida e o melhor desempenho possível em todo o mundo.

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1055553/HUAWEI_CLOUD_Launches_Peru.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD