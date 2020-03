Lançamento da OSL Exchange: A mais segura e diligente exchange de ativos digitais para padrões institucionais de liquidez

HONG KONG

, 4 de março 2020 /PRNewswire/ -- OSL, a plataforma de ativos digitais líder na Ásia e membro do BC Group (863 HK), anunciou hoje o lançamento da OSL Exchange, sua mais nova plataforma de negociação de ativos digitais.

A partir de um único cadastro na Exchange, os clientes poderão acessar também outros serviços, como a negociação via OTC da OSL, uma das líderes de mercado nesse segmento. Também estará disponível o serviço de solicitação de cotação automática de preço (RFQ, em inglês), custódia segurada e carteira.

Desenhada para atender clientes profissionais, a OSL Exchange apresenta recursos de interface modular e vai possibilitar a seus clientes a negociação de ativos digitais com relevante capitalização de mercado (marketcap). Os ativos listados serão negociados em dólares americanos e também em stablecoins.

"O lançamento fortalece a nossa prateleira de produtos, com serviços desenhados para nossos clientes, que hoje já refletem a confiança na OSL", disse o CEO da OSL, Wayne Trench. "Com o recurso de cadastro único, conseguimos oferecer a nossos clientes os serviços de OTC, Exchange e Custódia segurada. Através de uma única jornada de cadastro, o cliente terá acesso a um canal bancário único para todos os produtos."

A OSL Exchange segue padrões institucionais de know-your-customer e políticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Tem também em sua retaguarda o apoio do BC Group, líder do segmento de ativos digitais na ásia. O Grupo é a única organização com foco no segmento listada em bolsa e auditada pelas quatro maiores auditorias independentes ('Big-four).

O lançamento oficial segue um extenso e bem sucedido período de testes de uso, concluído com a participação de parceiros e traders profissionais. Todos os ativos negociados na Exchange e na plataforma de serviços da OSL são mantidos em hot e cold wallets seguradas, protegidas ininterruptamente por protocolos de segurança de hardware e software de múltiplas camadas. A manutenção é feita por uma equipe formada por engenheiros e técnicos em segurança.

Criada para profissionais, a Exchange conecta investidores e traders a diversas contrapartes, provendo grande liquidez, acessando os maiores market makers e formadores de preço globais. Através de um matching-engine líder de mercado a Exchange processa centenas de milhares de ordens por segundo, proporcionando uma latência adequada a clientes institucionais e com execução de ordens instantâneas.

Além de habilitar a negociação em um clique através da interface do usuário, a OSL Exchange também oferece conexão via FIX e REST API. Através de solicitações os clientes também têm acesso ao serviço de 'colocation' (colocation on request).

"A OSL Exchange foi criada por profissionais, tendo em mente o mercado regulado", Trench acrescentou. "Focamos em uma experiência do usuário superior a do mercado, com proteção dos ativos e padrões institucionais de transparência e compliance. Estamos em posição privilegiada para oferecer um serviço aos participantes profissionais que já estão no mercado de ativos digitais e também para absorver o fluxo do setor de serviços financeiro tradicional."

Sobre a OSL e o BC Group

A OSL é a maior plataforma de ativos digitais da Ásia. Fornece serviços de corretagem e negociação via OTC, software-as-a-service (SaaS) e soluções de custódia segurada para investidores profissionais.

Foi a primeira empresa do setor a se candidatar a uma licença sob o novo marco regulatório de ativos digitais da Securities and Futures Commission (SFC) e uma das mais relevantes em clientes institucionais globais.

A OSL é membro do BC Group (código de ações: 863 HK), a empresa de tecnologia e de ativos digitais líder na Ásia.

Em Janeiro de 2020 o BC Group recebeu investimento de US$ 14.2 milhões da Fidelity International como parte de uma oferta de ações de US$ 36 milhões (HKD 280 Milhões) concluída na mesma época,

Para mais informações, visite: osl.com e bc.group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1097733/osl_BC_Logo.jpg

FONTE OSL