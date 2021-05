NOVA YORK

Latina Gabriela Fenton

Grupo Modelo

, 3 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A VaynerMedia anunciou hoje o lançamento da VaynerMedia LatAm, liderada pela diretora executiva e diretora para a América, que atuava recentemente como CEO da Saatchi &Saatchi Mexico. A VaynerMedia está sediada na Cidade do México e atenderá à região mais ampla da América Latina. Os primeiros clientes incluem o, bem como o TikTok, que estendeu sua parceria nos EUA para a América Latina.

Gary Vaynerchuk

Nova York

Los Angeles

O lançamento da VaynerMedia na América Latina é prova do rápido crescimento global da agência independente. Fundada nos EUA pelo CEOem 2009, a VaynerMedia tem escritórios em; Londres, que também atende vários países europeus; e Singapura, que foi fundada em 2019 para atender à região da Ásia-Pacífico.

"A VaynerMedia foi construída para o cenário de marketing atual, ampliando a abordagem segmentada que a maioria das agências adota, posicionando as equipes de criatividade e mídia sob um mesmo teto. Este modelo tem sido muito bem-sucedido com clientes em todos os EUA, Europa e Ásia-Pacífico e estou animado para trazê-lo para a região da América Latina", disse Vaynerchuk. "A América Latina tem uma rica história em publicidade e, portanto, é extremamente importante para a VaynerMedia estabelecer nossa presença aqui, não apenas para nos permitir atender aos atuais clientes na região, mas também abrir a porta para novos relacionamentos e apresentar nossas formas inovadoras de pensar."

Como diretora executiva, Gabriela Fenton será responsável por estabelecer a presença da agência no mercado e impulsionar o crescimento. Fenton tem mais de 30 anos de experiência no setor de publicidade e é a única diretora de arte e CEO do México. Tendo iniciado sua carreira como criativa em agências como DDB e TBWA, ela se voltou para o serviço ao cliente, passando 19 anos no Publicis Groupe, onde assumiu várias funções, incluindo vice-presidente de desenvolvimento de novos negócios, CEO da Marcel Worldwide, Prodigious e, mais recentemente, CEO da Saatchi &Saatchi Mexico. Ao longo de sua carreira, Fenton trabalhou com clientes importantes, como PepsiCo, Nestlé, Renault, Heineken, Palacio de Hierro e P&. Ela foi indicada como uma das mulheres a serem observadas na América Latina.

"Sou apaixonada pela reinvenção e pelas ideias que transformam e crescem marcas em ambientes multiculturais e sem limites", disse Fenton. "Isso foi o que me atraiu para a VaynerMedia. Sua capacidade de evoluir com as necessidades em constante mudança do consumidor é extremamente empolgante. Isso, juntamente com sua abordagem integrada de ter as equipes criativa e de mídia trabalhando simultaneamente, é o que é necessário para atualizar o espaço de publicidade na América Latina."

Vaynerchuk acrescentou: "Gabriela é uma líder apaixonada e inovadora, com vasta experiência na região. E o mais importante, ela tem muita gentileza e empatia, que são valores fundamentais na VaynerMedia. Mal posso esperar para ver o que ela faz na região."

A VaynerMedia trabalha com algumas das maiores marcas do mundo, incluindo PepsiCo, Kraft Heinz, ABInBev e TikTok.

SOBRE A VAYNERMEDIA

A VaynerMedia é uma agência global contemporânea de criação e mídia com experiência em impulsionar a relevância para os clientes e produzir resultados de negócios impactantes. A agência independente foi fundada em 2009 e possui escritórios em Nova York, Los Angeles, Londres, Singapura e Cidade do México. A VaynerMedia foi reconhecida por seu trabalho nos prêmios Cannes Lions, Clio Awards e The Webby Awards. Faz parte da família de empresas VaynerX.

