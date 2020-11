Lantronix lança serviços de conectividade para simplificar a conexão de frotas de IoT e ambientes remotos a redes celulares de operadoras globais e norte-americanas

Com uma Plataforma de Gerenciamento Baseada em Nuvem Fácil de Usar que Otimiza a Eficiência Operacional

IRVINE, Calif., Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), provedora global de Software as a Service (SaaS), serviços de engenharia e hardware para Edge Computing, Internet das Coisas (IoT) e Remote Environment Management (REM), anunciou hoje LantronixConnectivity Services. Agora disponíveis, os novos serviços simplificam a conexão de frotas de IoT e ambientes remotos, oferecendo conectividade celular global resiliente.



“Cumprindo nossa promessa de oferta de soluções IoT escaláveis e completas, a Lantronix Connectivity Services expande nosso portfólio de ofertas de hardware, software e serviços. Continuamos a aumentar o nosso valor em ajudar nossos clientes a lançar produtos mais rapidamente no mercado, aprimorando a eficiência operacional e impulsionando o retorno do investimento para suas soluções de IoT e ambiente remoto”, disse Paul Pickle, CEO da Lantronix. “Com nosso novo serviço, a Lantronix agora passa a oferecer uma experiência unificada para as necessidades de hardware, gerenciamento e conectividade dos nossos clientes.”

Com um único cartão SIM e um plano global que utiliza mais de 600 redes em 185 países do mundo, a Lantronix Connectivity Services implanta rapidamente soluções celulares de clientes, ajudando-os a rastrear ativos, gerenciar frotas ou operar grandes data centers com locais remotos.

“Com a Lantronix Connectivity Services, os usuários podem facilmente conectar, gerenciar e controlar sua conectividade celular global. Utilizando o aplicativo da Lantronix Connectivity Services para Web com base na nuvem fornecido através da plataforma ConsoleFlow SaaS, os usuários se concentram nas operações de produção e passam menos tempo gerenciando a ativação celular e aparecendo”, disse Jonathan Shipman, VP de Estratégia da Lantronix. “Nossos novos Serviços de Conectividade oferecem aos usuários uma plataforma fácil de usar para habilitar e gerenciar a conectividade, proporcionando a tranquilidade de que os serviços celulares de missão crítica podem ser implantados rapidamente e fornecem flexibilidade escalonável de acordo com as necessidades do cliente.”

Os Serviços de Conectividade da Lantronix incluem opções de Conectividade Global e para Operadora. A Conectividade Global fornece conectividade resiliente por meio de redundância de múltiplas redes e tecnologia de “melhor sinal” para roaming contínuo entre regiões e até mesmo fronteiras usando um único cartão SIM. A Conectividade para Operadora fornece a ampla cobertura e desempenho celular norte-americano para soluções de conectividade IoT e REM, incluindo a principal operadora de todas as redes de nível um, AT&T, Verizon, T-Mobile e Rogers.

A plataforma de Serviços de Conectividade baseada na nuvem da Lantronix oferece aos usuários a capacidade de ativar, monitorar e gerenciar a conectividade de todos os dispositivos. As ferramentas analíticas e de painel fáceis de usar fornecem insights importantes sobre as operações da solução de conectividade. Diagnósticos extensivos ajudam a solucionar quaisquer problemas de conectividade que possam surgir.

Para começar, os usuários simplesmente selecionam um plano das opções prontas para uso da Lantronix no link abaixo.

Para mais informação, clique AQUI.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é uma provedora global de Software as a Service (SaaS), serviços de engenharia e hardware para Edge Computing, Internet das Coisas (IoT) e Remote Environment Management (REM). A Lantronix permite que seus clientes forneçam soluções confiáveis e seguras, acelerando seu tempo de colocação no mercado. Os produtos e serviços da Lantronix simplificam drasticamente as operações através da criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos de clientes em escala, proporcionando qualidade, confiabilidade e segurança.

O portfólio de serviços e produtos da Lantronix aborda cada camada da pilha de IoT, incluindo Collect, Connect, Compute, Control e Comprehend, permitindo que seus clientes implementem soluções de IoT e REM bem-sucedidas. Os serviços e produtos da Lantronix oferecem uma abordagem holística, que atendem às necessidades dos seus clientes, por meio da integração de uma plataforma de gerenciamento SaaS com desenvolvimento de aplicativos personalizados em camadas sobre hardware externo e incorporado, permitindo computação de borda inteligente, comunicações seguras (com fio, Wi-Fi e celular), rastreamento de localização e posicionamento, e detecção e relatórios ambientais.

Com três décadas de experiência comprovada na criação de soluções robustas específicas para a indústria e o cliente, a Lantronix é uma inovadora ao capacitar seus clientes a construírem novos modelos de negócios, utilizar maiores eficiências e entender as possibilidades da IoT. As soluções da Lantronix são implantadas dentro de milhões de máquinas em data centers, escritórios e locais remotos que atendem a uma ampla gama de indústrias, incluindo energia, agricultura, medicina, segurança, fabricação, distribuição, transporte, varejo, financeiro, ambiental e governamental.

Para mais informação, visite www.lantronix.com. Obtenha mais informações no blog da Lantronix, www.lantronix.com/blog, com discussões e atualizações da indústria. Para seguir a Lantronix no Twitter, visite www.twitter.com/Lantronix. Consulte a nossa biblioteca de vídeos no YouTube em www.youtube.com/user/LantronixInc ou conecte-se conosco no LinkedIn em www.linkedin.com/company/lantronix

“Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Quaisquer declarações estabelecidas neste comunicado de imprensa que não sejam de natureza inteiramente histórica e baseadas em fatos, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas a nossas soluções , tecnologias e produtos, bem como a Lantronix Connectivity Services, são consideradas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por nossos clientes; o impacto do surto de COVID-19 nos nossos funcionários, cadeias de fornecimento e distribuição, e na economia global; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; o nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida, e as restrições dos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2019, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC”) em 11 de setembro de 2019, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte I de tal relatório, bem como nos nossos outros registros públicos com a SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para indicar eventos ou circunstâncias subsequentes.

Contato de Mídia da Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de Marketing e

Comunicações Corporativas

media@lantronix.com

949-453-7158

Contato para Analista e Investidor da Lantronix:

Jeremy Whitaker

Diretor Financeiro

investors@lantronix.com

949-450-7241

Vendas da Lantronix:

sales@lantronix.com

Américas +1 (800) 422-7055 (EUA e Canadá) ou +1 949-453-3990

Europa, Oriente Médio e África +31 (0)76 52 36 744

Ásia-Pacífico + 852 3428-2338

China + 86 21-6237-8868

Japão +81 (0) 50-1354-6201

Índia +91 994-551-2488

© 2020 Lantronix, Inc. Todos os direitos reservados. Lantronix é uma marca comercial registrada, e EMG e SLC são marcas comerciais da Lantronix Inc. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.