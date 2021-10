Laserfiche reconhecida como Visionária no Quadrante Mágico™ do Gartner de 2021 por suas plataformas de serviços de conteúdo

LONG BEACH, Califórnia, 21 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Laserfiche , provedora líder de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, foi reconhecida como Visionária no Quadrante Mágico™ do Gartner® de 2021 por suas plataformas de serviços de conteúdo . A Laserfiche foi avaliada como uma das 18 fornecedoras no mercado e foi reconhecida com base em sua integridade de visão e capacidade de execução.

Chris Wacker

"As estratégias de transformação digital mais bem-sucedidas de hoje se concentram fortemente na automação de processos centrados em conteúdo e no acesso crescente a informações essenciais, que nossos produtos ajudam as empresas a conseguir", disse, CEO da Laserfiche. "A Laserfiche continua comprometida em oferecer as experiências digitais conectadas e intuitivas que as empresas necessitam e que os funcionários e clientes esperam."

De acordo com o Gartner, "Visionários, assim como Líderes, apresentam ofertas modernas, inovadoras e, muitas vezes, altamente diferenciadas. Essas ofertas normalmente têm ampla aplicabilidade em vários setores e localidades geográficas. Os Visionários se aplicam a empresas que desejam se modernizar e se transformar. Eles conseguem resolver problemas com os quais já têm familiaridade de novas maneiras."

O pacote de produtos da Laserfiche, que inclui formulários eletrônicos, gerenciamento de documentos, gerenciamento de regras de fluxo de trabalho, colaboração de conteúdo, análise de dashboards, gerenciamento de registros e automação de processos robóticos (APR), está disponível como um sistema SaaS ou auto-hospedado. A plataforma da Laserfiche oferece às organizações recursos para:

Automatizar rapidamente os processos de negócios em escala com interfaces intuitivas sem códigos, que incluem APR, classificação automática de conteúdo e Smart Invoice Capture baseada em aprendizado de máquina

Iniciar imediatamente implementações com modelos pré-elaborados do setor, incluindo formulários eletrônicos e fluxos de trabalho

Integrar fluxos de trabalho de conteúdo com aplicativos de negócios usando APIs seguras

Implementar uma arquitetura híbrida para dar suporte a aplicativos de negócios em nuvem e locais

Oferecer dados orientados por conteúdo e processo com análises

Permitir a inovação comercial com segurança com uma plataforma SaaS multitenant, fornecendo governança de informações, segurança empresarial e gerenciamento robusto de registros

Los Angeles

Ted Ross

Los Angeles

Los Angeles

"A cidade deadota tecnologia e inovação para transformar nossos serviços para residentes e empresas, sendo reconhecida até mesmo pelo Centro de Governo Digital como uma das principais cidades digitais dos EUA", disse, diretor de TI da cidade de. "O segredo de nossa estratégia digital são parceiros visionários, como a Laserfiche, que estão comprometidos com a inovação e podem oferecer ferramentas robustas para a transformação digital que elevam a experiência do usuário para todos os habitantes de."

"Acreditamos que ser reconhecida como Visionária é uma prova do foco incansável da Laserfiche na inovação de produtos e em nossos clientes, principalmente aqueles que impulsionam iniciativas de hiperautomação e local de trabalho digital", disse Thomas Phelps IV, vice-presidente sênior de estratégia corporativa e diretor de TI da Laserfiche. "Graças ao retorno dos clientes, também fomos reconhecidos como Escolha dos Clientes da Gartner Peer Insights de 2021 por nossas plataformas de serviços de conteúdo."

Para saber mais sobre a Laserfiche entre os fornecedores no mercado de plataformas de serviços de conteúdo, baixe gratuitamente uma cópia do Quadrante Mágico do Gartner de 2021 para Plataformas de Serviços de Conteúdo aqui.

Isenção de responsabilidade do Gartner:

Quadrante Mágico do Gartner para Plataformas de Serviços de Conteúdo,Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, Tim Nelms, 18 de outubro de 2021

Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Plataformas de Serviços de Conteúdo,Pares Colaboradores, 9 de abril de 2021

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

GARTNER e Quadrante Mágico são marcas registradas do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

As avaliações do Gartner Peer Insights constituem as opiniões subjetivas de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não representam as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a provedora líder de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos e gerenciamento de documentos e análises, a plataforma da Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento de toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira em escritório sem papel com a gestão de conteúdo corporativo. Atualmente, a abordagem de desenvolvimento cloud-first da Laserfiche incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura, utilizam a Laserfiche para aumentar a produtividade, desenvolver seus negócios e oferecer experiências de clientes que priorizam o digital.

Os funcionários da Laserfiche, que trabalham em escritórios no mundo todo, estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Conecte-se com a Laserfiche:

Blog da Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/626078/Laserfiche_Logo_RGB_Main_v1.jpg

FONTE Laserfiche