Laserfiche tem forte desempenho reconhecido em relatório de analistas independentes sobre provedores de plataformas de conteúdo

LONG BEACH, Califórnia, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Laserfiche , provedora líder de SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, foi nomeada como provedora de forte desempenho na The Forrester Wave™: Content Platforms do segundo trimestre de 2021. A Laserfiche foi um dos 14 fornecedores avaliados com base na força de sua estratégia e oferta atual.

A Laserfiche obteve a classificação mais alta possível nos critérios de aplicativos em pacote, suporte a desenvolvedores, serviços de geração de conteúdo e roadmap de execução. De acordo com o relatório, "A visão de produtos de roadmap e cloud-first [da Laserfiche] a capacitam a expandir para empresas maiores, e sua abordagem de mercado continua a ter um foco programático nas principais verticais." O relatório também afirma que, "a Laserfiche oferece forte suporte para aplicativos em pacote e templates de solução e suporta o intercâmbio desses templates por meio de comunidades de clientes e parceiros."

A Laserfiche mantém uma abordagem cloud-first para a gestão de conteúdo corporativo (ECM), com foco no fornecimento de uma plataforma flexível e expansível que se integra facilmente às aplicações empresariais. A empresa continua a oferecer gerenciamento de registros, formulários eletrônicos e recursos de automação de processos de negócios líderes do setor, como automação de processos robóticos e smart capture. O forte foco da Laserfiche no cliente também orienta a inovação de produtos e o profundo envolvimento com sua comunidade de usuários.

"A Laserfiche continua na liderança do setor de automação de processos centrados em conteúdo", disse Thomas Phelps, CIO da Laserfiche e vice-presidente sênior de estratégia corporativa. "Acreditamos que a visão de produto cloud-first e o compromisso da Laserfiche de capacitar os clientes em setores altamente regulamentados são o motivo pelo qual estamos posicionados como um provedor de forte desempenho na The Forrester Wave: Content Platforms."

A The Forrester Wave: Content Platforms do segundo trimestre de 2021 avalia os fornecedores de acordo com 25 critérios, agrupados em três categorias de alto nível: oferta, estratégia e presença de mercado atuais. Para mais informações, baixe a The Forrester Wave: Content Platforms do segundo trimestre de 2021 aqui.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a provedora líder de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos e gestão e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento de toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira em escritório sem papel com a gestão de conteúdo corporativo. Atualmente, a abordagem de desenvolvimento cloud-first da Laserfiche incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura, usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, ampliar seus negócios e oferecer experiências de clientes que priorizam o digital.

Os funcionários da Laserfiche, que trabalham em escritórios no mundo todo, estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

