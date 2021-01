NOVA YORK

, 19 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Latham &Watkins LLPtem o prazer de anunciar quepassam a fazer parte do quadro de sócios do escritório no Departamento Corporativo e como membros das práticas de América Latina e de Mercado de Capitais, com atuação focada em energia e infraestrutura. Eles farão parte do escritório dee aconselharão clientes em transações nos setores de energia e infraestrutura por toda a América Latina.

Marc Jaffe

"Temos o prazer de dar as boas-vindas ao Gianluca e ao Guido em nossas conceituadas práticas de América Latina e de Mercado de Capitais", afirmou, líder global do Departamento Corporativo do escritório. "Eles merecidamente conquistaram a reputação de líderes de mercado, tendo ambos um histórico de atuação e de relacionamentos bem-estabelecidos por toda a América Latina, o que os torna recursos valiosos para os nossos clientes. Eles são excelentes contratações em um momento em que continuamos a investir e a ampliar o nosso alcance na região."

Bacchiocchi e Liniado focam sua prática na representação de financiadores, emissores, subscritores, investidores e creditenhancers em transações de mercado de capitais transnacionais na América Latina. Eles orientam clientes, tais como bancos, investidores institucionais, instituições financeiras de desenvolvimento, sponsors e empresas, em uma grande variedade de assuntos em toda a região, incluindo financiamento alavancado, aquisições, financiamento de ativos, financiamento de projetos e project bonds, finanças estruturadas e captações de recursos privados, estruturas híbridas, financiamentos de múltiplas fontes, emissões de títulos lastreados em ativos, títulos lastreados em fluxos futuros e títulos de dívida de alta rentabilidade.

"Estamos muito satisfeitos com a chegada de Gianluca e Guido à firma e ao nosso escritório de Nova York", afirmou Michele Penzer, Sócia-Diretora do escritório de Nova York. "Estamos empolgados com a incorporação dos novos talentos a nossas renomadas práticas de mercado de capitais, energia e infraestrutura."

A contratação de Bacchiocchi e Liniado segue a de David Penna, no final do ano passado. Penna retornou à firma após atuar como Vice-Presidente Sênior no Departamento de Iniciativas Estratégicas (Office of Strategic Initiatives) da US International Development Finance Corporation (DFC).

"Gianluca e Guido são dois astros do mercado nas áreas de energia e infraestrutura para América Latina", comentou Tony Del Pino, líder global da prática de América Latina do escritório. "Eles são muito respeitados por sua abordagem prática voltada para os negócios e por sua compreensão das principais questões, riscos e fatores de negócios que afetam negociações em jurisdições em toda a América Latina. Sua chegada valorizará ainda mais nossa prática de América Latina, líder do mercado, em um momento no qual muitos clientes estão realizando transações comerciais históricas na região."

"Estou entusiasmado por fazer parte do fenomenal time de advogados do Latham e por contribuir para o crescimento desse grupo excepcional", afirmou Bacchiocchi. "Fiquei impressionado com o comprometimento do Latham com a prática da região e com o seu sólido histórico de participação em algumas das maiores e mais importantes transações na América Latina. Espero poder contribuir para ampliar ainda mais o alcance desta equipe e desta incrível plataforma."

Liniado acrescentou ainda: "Clientes que procuram realizar negócios na América Latina não necessitam apenas de orientação jurídica e de uma profunda compreensão do mercado, mas também de uma abordagem inovadora voltada para os negócios. Tenho o prazer de ingressar e de expandir uma equipe que valoriza essas qualidades tanto quanto eu, e, ainda, poder combinar a extensa experiência do time do Latham com a minha própria, para gerar resultados ainda melhores para os clientes."

Bacchiocchi e Liniado ingressam no Latham &Watkins após uma carreira no Clifford Chance US LLP, em Nova York. Bacchiocchi recebeu seu JD da New York University School of Law e seu BA da University of Michigan. Liniado obteve LLMs da Columbia University Law School e da Universidad de Alcalá de Henares, além de ter graduação em direito pela Universidad de Buenos Aires.

