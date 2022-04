Latimpacto, a comunidade de investidores que aposta na América Latina realizará sua primeira conferência: Impact Minds Standing TogetherPR Newswire

BOGOTÁ, Colombia, 21 de abril de 2022

O evento acontecerá em Cartagena de Indias, Colômbia, de 24 a 27 de abril.BOGOTÁ, Colombia, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Ao esgotar as entradas de sua primeira conferência a Latimpacto se posiciona com uma referência internacional na criação de estratégias para aumentar o fluxo de capital para impacto na América Latina e o Caribe. A organização realizará um evento sem precedentes, Impact Minds: Standing Together, de 24 a 27 de abril em Cartagena, Colômbia.

Impact Minds: Standing together, será um espaço onde os participantes poderão se conectar com outros atores, aprender sobre novos modelos de pensamento e fazer parcerias para atrair mais capital para a região. Reunirá corporações, fundos de investimento, fundações, family offices e next gen, da América Latina, Europa, Ásia e África, sob a mesma aspiração: enfrentar conjuntamente o gap existente na América Latina de 5 a 7 trilhões de dólares por ano, de acordo com as Nações Unidas.

"Estou entusiasmada em ver como o Latimpacto está nos reunindo como região de forma tão eficaz e estou ansiosa para me conectar com os colegas a fim de definir estratégias para tornar nosso trabalho ainda mais impactante", Nicole Etchart, co-fundadora da NESsT.

Com seu primeiro banco de oportunidades, a Latimpacto gerou mais de 27 iniciativas compartilhadas e 60 oportunidades de conexão. Também lançou seu primeiro estudo com 37 casos relevantes em geração de impacto em 9 países da América Latina e mais de 4.200 pessoas participaram de suas atividades. Além disso, durante o evento Impact Minds: Standing together, lançarão a plataforma Porimpacto, sua plataforma de compartilhamento de iniciativas e seu relatório de ação climática, e também apresentarão o coletivo C3.

Muitas organizações líderes já fazem parte desta Rede, entre elas: Bosch Foundation, Femsa, BMW Foundation, Sura, UNICEF, Alphamundi, Instituto Humanize, entre outras, que apóiam esta comunidade pioneira em soluções de impacto.

Saiba mais no site: www.latimpacto.org

Sobre a Latimpacto

É uma organização que facilita a maximização do impacto dos investimentos e iniciativas sociais na América Latina e no Caribe, através da colaboração entre atores e instrumentos financeiros. A Latimpacto aproveita todo o conhecimento de suas redes irmãs com mais de 17 anos de experiência e cerca de 1.300 membros investindo na Europa (EVPA), Ásia (AVPN) e África (AVPA).

Latimpacto