Latin America's 50 Best Restaurants 2019 a ser anunciado em 10 de outubro em Buenos Aires

, 4 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A sétima lista anual do50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino e, será anunciada na quinta-feira, 10 de outubro, na, em. Anteriormente realizado na Colômbia, no México e no, este ano representa a primeira vez em quee avão sediar o programa de premiação50 Best Restaurants. O evento é possível com o apoio e colaboração de Buenos Aires City Tourism Board e Secretary of Tourism of

Chefs de cozinha, jornalistas e gastrônomos de todo o mundo chegam à capital Argentina para celebrar as prolíficas conquistas e a diversidade da culinária latino-americana. Os participantes serão convidados para eventos característicos que incluem um jantar de boas-vindas, a atual série de discussões de liderança de ideias #50BestTalks, apresentado por Miele, no Four Seasons Hotel Buenos Aires e a Chefs' Feast anual em 9 de outubro. A série de eventos de três dias culmina com a prestigiosa cerimônia de premiação de gala. Prêmios adicionais incluem o Sustainable Restaurant Award, o Chefs' Choice Award, patrocinado por Estrella Damm, e o Latin America's Best Pastry Chef Award, patrocinado pela República del Cacao.

William Drew, Diretor de Conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants, comenta: "Como organização, obtivemos um sucesso incrível em cada edição do Latin America's 50 Best Restaurants. Após os eventos no Peru, México e Colômbia, estamos animados que a premiação deste ano seja sediada em Buenos Aires. Juntamente com a natureza internacional de sua culinária e sua gloriosa tradição, a gastronomia da cidade e a vinicultura local são representantes exclusivas do perfil da região."

"Este evento oferece uma grande oportunidade para o turismo na cidade, já que os viajantes costumam escolher um destino por causa de sua culinária, e o 50 Best traz importantes figuras do mundo da culinária ao local sede," diz Gonzalo Robredo, presidente do Tourism Board of the Autonomous City of Buenos Aires. "Os chefs internacionais descobrirão que Buenos Aires combina o melhor da nossa culinária e da comida latino-americana devido à variedade da imigração latino-americana em nossa cidade, o que intensificou seu sabor na última década."

Três prêmios especiais serão anunciados antes da cerimônia como parte da preparação. Eles incluem o Latin America's Best Female Chef Award, o American Express Icon Award e o Miele One To Watch Award.

Para o registro no centro de media, por favor visitehttps://www.theworlds50best.com/media-centre-registration.html

