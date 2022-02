LatinFinance revela os vencedores do prêmio Deals of the Year Awards de 2021

MIAMI

, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A LatinFinance anunciou os vencedores de seu prêmio Deals of the Year Awards de 2021.

O Deals of the Year Awards da LatinFinance é o reconhecimento de referência das transações e instituições de destaque nos mercados de capitais da América Latina e do Caribe. Os prêmios deste ano têm como base os resultados publicados durante o período de elegibilidade de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. Os vencedores foram determinados pela equipe editorial da LatinFinance com base em um processo exaustivo de seleção.

A lista completa dos vencedores pode ser encontrada em um suplemento especial do Deals of the Year na revista LatinFinance. Os vencedores serão reconhecidos no jantar anual da premiação Deals of the Year Awards da LatinFinance em 10 de março de 2022, na cidade de Nova York.

Transações e instituições vencedoras

Emissor Soberano do Ano República do Chile

Emissor Corporativo do Ano Cemex

Mutuário Sustentável do Ano Suzano

Título Soberano do Ano Emissão multi-tranche de USD 4 bilhões da República do Peru

Gestão Soberana de Passivos do Ano Oferta inaugural de notas locais de DOP 116,8 bilhões da República Dominicana

Título Quase-Soberano do Ano Oferta de notas de 2041 e 2061 do Aeroporto de Tocumen no valor de USD 1,85 bilhão

Transação subnacional do Ano Reestruturação de USD província 7,1 bilhões da província de Buenos Aires

Título Corporativo de Alto Grau do Ano Título ligado à sustentabilidade denominado pela FEMSA Euro

Título de Alto Rendimento Corporativo do Ano Emissão inaugural de títulos sustentáveis e em USD do Mercado Livre

Gestão de Passivo Corporativo do Ano Programa de gestão de passivos da Petrobrás

Empréstimo Sindicalizado do Ano Empréstimos ligado à sustentabilidade da Coppel no valor de MXN 40 bilhões

Transação em Moeda Local do Ano Oferta de dívida da República do Chile no valor de CLP 1,6 trilhão

Acordo de Fusões e Aquisições Nacional do Ano Aquisição da Biosev pela Raízen

Acordo de Fusões e Aquisições Internacional do Ano Aquisição da Naturgy Stake pela State Grid International em CGE

Reestruturação do Ano Reestruturação de empréstimos da Cinépolis no valor de USD 1,6 bilhão

Financiamento Estruturado do Ano Emissão de notas cobertas por ECA pelo Metro de Panamá no valor de USD 2 bilhões

Transação de ESG do Ano Notas verdes 2056 da Interchile no valor de USD 1,2 bilhão

Transação de Renda Fixa do Ano Notas de sustentabilidade de nível 2 2031 do Itaú Unibanco no valor de USD 500 milhões

Transação de Capital Privado do Ano Aquisição da KKR dos ativos de fibra da Telefonica no Chile e na Colômbia

IPO do Ano IPO da Rede D'Or no valor de R$ 11,4 bilhões

Acompanhamento de Capital do Ano Oferta de acompanhamento do Banco Inter no valor de R$ 5,5 bilhões

Financiamento de Inovação do Ano Financiamento federal estruturado de estados (FEIEF) do México no valor de USD 4 bilhões

Escritório de Advocacia do Ano no Brasil Pinheiro Neto

Escritório de Advocacia do Ano no México Ritch, Mueller y Nicolau

Escritório de Advocacia do Ano nos Andes Simpson Thacher &Bartlett

Escritório de Advocacia do Ano na América Latina Cleary Gottlieb Steen &Hamilton

Instituição de Títulos de Dívida do Ano Citi

Instituição de Fusões e Aquisições do Ano BTG Pactual

Instituição Atuante no Mercado de Ações do Ano BofA Securities

Banco de Investimentos do Ano na América Latina e Instituição de Empréstimo do Ano J.P. Morgan

Sobre a LatinFinance

A LatinFinance é a plataforma líder global que oferece inteligência sobre os mercados financeiros e economias da América Latina e do Caribe.

Com mais de 30 anos de excelência editorial, suas publicações em inglês oferecem informações de alto valor a um público internacional de empresas, governos, financiadores e investidores, e seus eventos reúnem essas comunidades para fóruns de networking de alto nível com foco na dinâmica desses mercados, por localização e setor.

Contato para a imprensa: [email protected]

FONTE LatinFinance