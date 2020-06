"LEAGUE OF ANGELS 3" é lançado na KAYBO.COM para toda América LatinaO LEAGUE OF ANGELS 3 foi desenvolvido pela Yoozoo games e foi lançado na kaybo.com, uma das maiores plataformas de conteúdo da América Latina.

SEUL, Coreia do Sul, 18 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A empresa de publicação de conteúdo para jogos e entretenimento da América Latina, FHL Games , empresa membro do Born2Global Centre , anunciou que está lançando o "League of Angels 3" com autenticação de usuário baseada em tecnologia blockchain e serviço de pagamento digital, 'KAYBO KEEPIN'

, desenvolvido pela yoozoo games, uma das 10 maiores empresas de jogos da, é um MMORPG baseado em turnos da série League of Angels da GTArcade, e rapidamente acumulou uma base de fãs internacional em mais de 100 países.

Com o inicio do seu serviço na Kaybo.com, o League of Angels 3 fornece vários itens e benefícios, como K-coins, o dinheiro virtual utilizável na plataforma KAYBO.

Além disso, League of Angels 3 é atendido em conjunto com Kaybo Keepin. Por meio do KAYBO KEEPIN, a FHL Games fornece gerenciamento de acesso ao usuário de forma segura e conveniente, e serviço de pagamento digital para usuários com LATAM CASH.

A FHL Games Co. LTD, criada em 2008, opera o serviço de publicação de conteúdo de jogos e entretenimento, a KAYBO.COM, que é apreciado por mais de 20 milhões de usuários em 25 países da região da América Latina, incluindo México, Brasil e Peru. A FHL Games publica e distribui jogos globais populares, como Point Blank, Special Force, Gunz, MU, PINs de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) para Steam e distribuição de itens do PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Lite. Em maio deste ano, o KAYBO KEEPIN, um serviço simples de login e carteira digital baseado em blockchain, foi lançado.

"Estamos nos concentrando no serviço de jogos com serviço baseado em tecnologia blockchain para adoção em massa na América Latina, com grande potencial para desempenhar um papel muito importante para impulsionar a inovação de serviços financeiros subdesenvolvidos na América Latina." disse Chul Jeong, CEO da FHL Games, "E, especialmente para a indústria de jogos, onde ID virtual, pagamento digital e negociação de ativos foram adotados em grande escala, a tecnologia blockchain pode ser rapidamente aceita pelos usuários e ajudar a criar um ecossistema mais saudável e seguro com LATAM CASH."

