LeddarTech Anuncia a Produção em Volume do Leddar Pixell Cocoon LiDAR com a Parceira de Fabricação Clarion Malaysia, membro do Faurecia Clarion Electronics Business Group

QUEBEC, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor em tecnologia LiDAR que fornece a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável, anuncia que iniciará a produção em volume do Módulo Leddar™ Pixell Cocoon LiDAR com sua parceira Clarion Malaysia, membro da Faurecia Clarion Electronics, uma empresa do Grupo de Empresas da Faurecia.

O Leddar Pixell é um premiado LiDAR flash em estado sólido 3D com um campo de visão de 180 graus projetado e testado para veículos off-road, shuttles, robôs, entrega, comerciais e da indústria pesada, além de outras aplicações robóticas e automatizadas onde a LiDAR em estado sólido é a melhor opção de detecção 3D. O Leddar™ Pixell fornece detecção altamente confiável de pedestres, ciclistas e outros obstáculos ao redor do veículo e é adequado para plataformas de percepção desenvolvidas para garantir a segurança e proteção dos passageiros e Usuários Vulneráveis de Rodovias (Vulnerable Road Users - VRU). O Leddar Pixell é uma solução de casulo de detecção ideal para implantação em veículos autônomos e já foi adotado por provedores líderes de veículos autônomos da América do Norte e da Europa.

O Leddar Pixell integra as tecnologias patenteadas da LeddarTech incorporadas no LCA2 LeddarEngine™ de última geração. O LCA2 usa LeddarTech LeddarSP™ (software de processamento de sinal) para produzir dados LiDAR brutos, como distância, posição e intensidade de ecos. O LCA2 é adequado para uma ampla gama de aplicações e pode ser produzido em grandes volumes para rápida implantação no mercado de massa e é ideal para LiDARs de estado sólido utilizados em AD/ADAS.

“A LeddarTech é especializada em tecnologias LiDAR de estado sólido com arquitetura aberta, com mais de uma década de fornecimento de soluções LiDAR a clientes que operam em várias condições ambientais adversas que exigem operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana”, disse Charles Boulanger CEO da LeddarTech. “A Clarion Malaysia tem uma reputação de classe mundial e é reconhecida como um fornecedor líder de nível 1 excepcionalmente confiável e de alta qualidade para a indústria automotiva, e é com prazer que anunciamos esta parceria para a produção do Leddar Pixell. A produção em larga escala do Leddar Pixell nos permitirá apoiar rapidamente os clientes em todo o mundo com esta solução LiDAR de casulo altamente solicitada. Nossos clientes exigem a mais alta qualidade, e com a Clarion Malaysia como nossa parceira, estamos confiantes de que superaremos as expectativas dos nossos clientes”, finalizou o Sr. Boulanger.

“A Clarion Malaysia tem o maior prazer em fazer uma parceria com a LeddarTech para a produção do Leddar Pixell. Como líder em tecnologias LiDAR, a LeddarTech se destaca na indústria com sua plataforma LiDAR automotiva e de mobilidade, e especificamente as soluções de arquitetura aberta LCA2 e LCA3 LeddarEngine que são essenciais para o desenvolvimento de soluções LiDAR de estado sólido econômicas e escalonáveis para a mobilidade e a indústria automotiva.” O Sr. TK Tan, Diretor Administrativo da Clarion Malaysia, disse: “Compreendemos profundamente a indústria automotiva e os altos padrões que são esperados na fabricação, e estamos muito otimistas com esta parceria com a LeddarTech para oferecer o Pixell no mercado com a nossa experiência de fabricação automotiva de classe mundial.” O Sr. T.K. Tan concluiu.

Sobre a Clarion Malaysia

Fundada em 1970, a Clarion Malaysia é uma importante empresa da indústria automotiva. Com seus 50 anos de experiência, a Clarion Malaysia além fornecer unidades automotivas de infotainment também oferece unidades de localização e telemática de veículos para vários clientes em todo o mundo. A Clarion Malaysia é membro do Faurecia Clarion Electronics, um grupo de empresas da Faurecia. Para mais informação sobre a Clarion Malaysia, visite www.clarion.com.my

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine™, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

