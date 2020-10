LeddarTech Anuncia Acordo Colaborativo com a Flex para o Desenvolvimento de uma Solução LiDAR de Frente Automotiva

QUEBEC CITY, Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder em tecnologia de sensores Level 1-5, tem o prazer de anunciar que fechou um acordo de projeto colaborativo com a Flex (NASDAQ: FLEX) para o desenvolvimento de um kit de avaliação LiDAR e oferta de serviços relacionados para design, desenvolvimento e fabricação de sensores LiDAR automotivos. A Flex é uma empresa líder global em fabricação, cadeia de suprimentos e tecnologia. A parceria colaborativa entre a LeddarTech e a Flex combina a tecnologia de detecção da LeddarTech e a experiência e os serviços de design da Flex Automotive Solutions para fornecer sensores LiDAR automotivos otimizados aos clientes.



A LeddarTech dá as boas-vindas à Flex como membro da equipe da Leddar™ Ecosystem de líderes de tecnologia e do setor. A colaboração combina a flexibilidade e a escalabilidade da plataforma de detecção e do ecossistema da LeddarTech com o design do sensor Flex LiDAR e a experiência de fabricação adaptada aos requisitos do cliente e da aplicação. A plataforma da LeddarTech também inclui software de fusão e percepção de sensores, que oferece ainda mais suporte a essa colaboração, permitindo que os clientes atinjam o desempenho e os custos ideais do sistema ADAS & AD, juntamente com câmeras, RADARs e sensores LiDAR fornecidos pela Flex.

Em geral, esta cooperação proporciona um caminho viável para a implantação de volume de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e condução autônoma (AD).

“A parceria com a Flex permite que a LeddarTech ofereça soluções LiDAR automotivas ideais para o mercado”, disse Michael Poulin, Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento Corporativo da LeddarTech. Ele continuou: Esta colaboração reduz o tempo de colocação dos produtos dos clientes no mercado e reduz os custos e riscos de desenvolvimento, proporcionando os benefícios de um modelo de plataforma aberta com alta flexibilidade e oportunidade de personalização, diferenciação e valor agregado. Ao combinar os recursos de design, desenvolvimento e fabricação da Flex, com o trabalho em sinergia como parte do Ecossistema Leddar, fornecemos em conjunto todos os principais ingredientes para a implantação de aplicativos LiDAR e ADAS & AD habilitados para LiDAR em escala”, concluiu Poulin.

“A Flex tem o prazer de unir forças com a LeddarTech e seus parceiros”, disse Mike Thoeny, Presidente do Grupo de Empresas Automotivas da FLEX. “A Flex está pronta para contribuir com sua experiência e tecnologia para fornecer ao mercado uma tecnologia de sensores principais que pode potencialmente salvar vidas e oferecer maior comodidade aos proprietários de veículos e usuários de serviços de mobilidade. Estamos prontos para trabalhar com a LeddarTech na produção em massa de sensores LiDAR automotivos com base na sua plataforma de detecção aberta.”

A Flex (Reg. No. 199002645H) é a parceira de fabricação preferida que ajuda uma base de clientes diversificada a projetar e construir produtos que melhoram o mundo. Por meio de uma força de trabalho global em 30 países e operações responsáveis e sustentáveis, a Flex oferece soluções de inovação tecnológica, cadeia de suprimentos e fabricação para diversos setores e mercados finais.

Para mais informação, visite flex.com .

A LeddarTech é líder em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade, com a sua plataforma de sensor-fusão e percepção LeddarVision™. A LeddarTech oferece uma solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalável e versátil para integradores de sistemas automotivos Nível 1-2 para que eles possam desenvolver LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™. A LeddarTech tem 14 gerações de LiDARs em estado sólido com base na plataforma LeddarEngine operando 24/7 em ambientes adversos. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma de Nível 1-5.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube .

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing e Comunicações Corporativas Globais, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal. 232

daniel.aitken@leddartech.com

