LeddarTech apresenta uma série de Conferências sobre a tecnologia Automotiva e de Mobilidade LiDAR este ano

QUEBEC CITY, Sept. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech®, líder da tecnologia LiDAR que oferece a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável do mercado, tem o prazer de anunciar a sua participação em vários eventos empolgantes na América do Norte e Europa nos próximos meses. Estes eventos darão a LeddarTech a oportunidade de mostrar o Leddar™ Pixell um flash 3D LiDAR alimentado pela LCA2 LeddarEngine™, projetado especificamente para circulares autônomos.17-19 de setembro: AutoSens Brussels – BélgicaUna-se a LeddarTech na AutoSens Brussels onde faremos uma exibição conjunta com o Westfield Technology Group, um provedor de circular autônomo do Reino Unido. A LeddarTech apresentará sua mais recente solução LiDAR 3D em estado sólido para circulares e outros veículos autônomos, o recentemente lançado, Leddar™ Pixell. Esta também será uma oportunidade para os visitantes verem o circular POD amplamente adotada da Westfield, que integra a tecnologia LiDAR de estado sólido da LeddarTech. No dia 17 de setembro, Vincent Racine, Gerente de Linha de Produtos, e Esteban Velasquez, Engenheiro de Aplicações em Campo da LeddarTech, fizeram a apresentação de um produto com Leddar™ Pixell para representantes e para a mídia25 -27 de setembro: Automotive Lidar Conference – Detroit, MichiganNa quarta-feira, dia 27 de setembro, Michael Poulin, Vice-Presidente de Gestão de Produtos da LeddarTech, fará uma apresentação sobre a Implementação das Tecnologias LiDAR em Aplicações de Circulares Autônomos. A LeddarTech também irá apresentar o sensor LiDAR Pixell cocoon da Leddar™. Esta conferência é o único evento do mundo exclusivamente focado nas tecnologias e aplicações LiDAR automotivas e também irá fornecer um retrato das projeções do mercado e tendências de negócios.17-18 de outubro: Image Sensors Americas 2019 – San José, CalifórniaA LeddarTech contará com a participação da COAST Autonomous e fará uma demonstração do LiDAR Pixell cocoon da Leddar™ em uma circular da Coast Autonomous. No dia 17 de outubro, Pierre Olivier, Diretor Técnico da LeddarTech, juntamente com Pierre Lefèvre, Diretor Técnico da Coast Autonomous, farão uma apresentação conjunta sobre o tema da Tecnologia LiDAR para Circulares Autônomos. A Image Sensors Americas se concentrará nos desenvolvimentos técnicos que estão ajudando no progresso da adoção em massa de veículos autônomos e conectados.21-22 de novembro: Tech.AD Detroit, - MichiganReconhecido como um dos principais eventos de veículos automáticos dos Estados Unidos, o Tech.AD Detroit reúne palestrantes focados na indústria, juntamente com profissionais de veículos autônomos que estão tendo um papel ativo no cenário da automação de veículos. Alex Ouellet-Bélanger, Diretor de Arquitetura de Sistemas da LeddarTech será um dos palestrantes de destaque do evento.Sobre a LeddarTech®A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine™, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para circulares autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com, e LinkedIn, Twitter, Facebook, e YouTube.Contato: Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações, LeddarTech Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.comOs logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore e LeddarTech são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.