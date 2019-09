LeddarTech cria parceria com a Westfield na AutoSens Brussels de 17 a 19 de setembro de 2019

A LeddarTech demonstra a tecnologia LiDAR 3D de estado sólido na AutoSens Brussels, juntamente com o líder da indústria de serviços de transporte sem condutor do Reino Unido, o Westfield Technology Group

CIDADE DO QUEBEQUE, Sept. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech®, a líder da indústria em tecnologia LiDAR que disponibiliza a plataforma LiDAR™ para automobilismo e mobilidade mais versátil e escalável, anuncia a sua participação no evento AutoSens Brussels de 17 a 19 de setembro de 2019.A LeddarTech terá uma exposição conjunta com o Westfield Technology Group, um fornecedor líder da indústria de serviços de transporte sem condutor sediado no Reino Unido, e apresentará a mais recente solução LiDAR 3D de estado sólido da LeddarTech para serviços de transporte autónomos e outros veículos autónomos, a LeddarTM Pixell.Exposição da LeddarTech® e Westfield no mundialmente conhecido Museu Brussels Autoworld"A LeddarTech® está empolgada com este evento em Bruxelas e com a oportunidade de lançar oficialmente a Leddar™ Pixell na Europa.Este evento apresentará as nossas soluções de mobilidade LiDAR que foram desenvolvidas com base na tecnologia patenteada Leddar™, que habilita a nossa plataforma automóvel e de mobilidade", afirmou Adrian Pierce, Vice-presidente do Departamento de desenvolvimento empresarial global na LeddarTech."Este evento é particularmente especial este ano, uma vez que a nossa cliente Westfield estará na exposição com a LeddarTech.Esta é uma oportunidade para os visitantes verem o Westfield POD com a sua tecnologia LiDAR de estado sólido integrada",concluiu Adrian Pierce."A Westfield tem todo o prazer em aliar-se e expor em parceria com a LeddarTech neste evento.Enquanto líder na indústria dos transportes autónomos, estamos satisfeitos por estarmos associados à LeddarTech, que claramente se demonstrou como líder na tecnologia LiDAR.Acreditamos que a tecnologia LiDAR é um componente essencial no desenvolvimento de veículos autónomos seguros e fiáveis.A Westfield iniciou a sua parceria com a LeddarTech com a solução Leddar™ Vu8 2D LiDAR em 2017 e, atualmente, estamos empolgados por integrar a solução LeddarTM Pixell LiDAR da LeddarTech", afirmou o Dr. Julian Turner, CEO do Westfield Technology Group."O evento AutoSens Brussels é uma excelente oportunidade para apresentarmos o Westfield POD, o qual foi o primeiro veículo totalmente autónomo do Reino Unido para o transporte na primeira e na última milha",acrescentou o Dr. Turner.Apresentação de produtos da LeddarTech®No dia 17 de setembro, a LeddarTech irá efetuar uma apresentação de produtos que inclui a solução Leddar™ Pixell aos delegados e meios de comunicação social.Este módulo LiDAR 3D de estado sólido é alimentado pela tecnologia LeddarEngine™ LCA2 e foi especificamente concebido para os requisitos dos veículos autónomos.A solução Leddar™ Pixell permite proporcionar uma estrutura com até 360 graus de cobertura do veículo, o que aumenta significativamente o fator de segurança para passageiros e peões.Estrutura Leddar™ Pixell LiDAR nomeada para receber um Prémio AutoSensEste produto mais recente da LeddarTech® está a ser rapidamente adotado e foi nomeado para os Prémios AutoSens na categoria de "Best in Class Perception" (Melhor perceção da classe), que reconhece o melhor sistema de câmara, radar, LiDAR ou sistema combinado da sua classe implementado em veículos no mercado ou em produção. Os vencedores serão anunciados na cerimónia de entrega de prémios a 18 de setembro de 2019.Sobre o evento AutoSens BrusselsEsta conferência combinará tutoriais técnicos detalhados sobre os avanços em mapeamento, IA, aprendizagem profunda, segurança de VA e no sensor de imagem CMOS, com discussões em mesa redonda sobre os sistemas ADAS e LiDAR.No total, mais de 60 apresentações irão ocorrer, além dos Prémios AutoSens e da exposição de tecnologia, que irá incluir a LeddarTech® e a Westfield.Acerca do Westfield Technology GroupO Westfield Technology Group é o principal fornecedor de veículos autónomos do Reino Unido.O Westfield POD é o primeiro veículo totalmente autónomo do Reino Unido para o transporte na primeira e na última milha.O POD foi desenvolvido em conjunto com o Aeroporto de Heathrow e utiliza a plataforma de tecnologia base do trabalho realizado pela ULTra, o PRT (Personal Rapid Transit, Trânsito pessoal rápido).O sistema de transporte autónomo original da Westfield concluiu agora mais de 5 milhões de quilómetros num ambiente comercial ativo, servindo o parque de estacionamento POD do Terminal 5 do Aeroporto de Heathrow.Os testes do POD estão atualmente em curso, envolvendo o público em geral para explorar a perceção, compreensão e aceitação de veículos autónomos.Saiba mais emhttps://westfieldavs.com/ Contacto: media@westfield-sportscars.co.ukAcerca da LeddarTech® A LeddarTech é líder da indústria, fornecendo a plataforma LiDAR para automobilismo e mobilidade mais versátil e escalável baseada na tecnologia exclusiva LeddarEngineTM, que consiste num conjunto de SoC de classe automóvel e com certificação de segurança funcional, e que funciona em conjunto com o software proprietário de processamento de sinais LeddarSPTM.A empresa é responsável por várias inovações em aplicações de deteção remota de mobilidade de ponta, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) que melhoram o ADAS e as capacidades de condução autónoma.A LeddarTech também disponibiliza ao mercado de mobilidade soluções de módulo LiDAR de estado sólido e de elevado desempenho para serviços de transporte, camiões, autocarros, veículos de entregas e táxis robotizados autónomos.Estes módulos foram desenvolvidos para apoiar o mercado da mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma para automobilismo e mobilidade da LeddarTech enquanto base de construção para outros fornecedores de LiDAR.Pode aceder a informações adicionais sobre a LeddarTech em www.LeddarTech.com e no LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.Contacto: Daniel Aitken, Vice-presidente do Departamento de marketing e comunicações, LeddarTech Tel.:+1-418-653-9000, ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.comOs logótipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore e LeddarTech são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da LeddarTech Inc. 