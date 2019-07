LeddarTech defende com sucesso sua Propriedade Intelectual LiDAR no processo contra a Phantom Intelligence

CIDADE DE QUEBEC, July 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder da indústria de fornecimento da mais versátil e escalonável plataforma LiDAR automotiva e de mobilidade (auto and mobility LiDAR platform) ™, tem o prazer de anunciar que ganhou o seu processo de violação de patente contra a Phantom Intelligence em um Tribunal do Canadá.



Em dezembro de 2015 a LeddarTech entrou com um processo contra a Phantom Intelligence pelo uso ilegal da sua tecnologia de sensor da LiDAR protegida pela patente de invenção canadense No. 2.710.212, intitulada “Detection and Ranging Methods and Systems” e relativas aos sistemas e métodos para a aquisição de um sinal óptico e sua conversão em traço digital. A patente é essencial para a propriedade intelectual de longa data da LeddarTech e é utilizada em todos os seus produtos de sensores LiDAR implantados em sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e aplicativos de conduções autônomas (AD) nos setores de automóveis e de mobilidade. A sentença, valor, termos e condições confidenciais foram acordados no âmbito de um processo de mediação pelo tribunal sob os quais a Phantom Intelligence passou a ser cliente da LeddarTech.

“A LeddarTech se orgulha de seus anos de inovação como pioneira na tecnologia LiDAR para ADAS e AD”, afirmou Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech. “Nós sempre tivemos confiança de que seríamos bem sucedidos na defesa da nossa propriedade intelectual, e vamos continuar a estar vigilantes para protegê-la”, continuou o Sr. Olivier. A LeddarTech valoriza as importantes contribuições dos seus engenheiros e cientistas para a sua propriedade intelectual (72 patentes: 52 concedidas e 20 pendentes) e pretende continuar o monitoramento de possíveis violações da sua tecnologia de sensor de propriedade da LiDAR.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngineTM, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, tem várias patentes de tecnologias de ADAS aprimoradas, e capacidade de condução autônoma para automóveis, caminhões, ônibus, veículos de entrega, robotaxis, circulares e muito mais. Para mais informações sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com ,e LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube .