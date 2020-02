LeddarTech demonstra o papel essencial das Tecnologias LiDAR em ADAS e em Aplicações Autônomas da Condução na TECH.AD Berlim, 2-3 de março de 2020

QUEBEC CITY, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor em tecnologia LiDAR que fornece a plataforma LiDAR de mobilidade e automóvel mais versátil e escalável do mercado, irá expor no palco da Automotive TECH.AD Berlin enquanto Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia, apresenta "Sensores Flash de Estado Sólido para Condução Autônoma”. Esta sessão será realizada entre 08h55 a 09h20 na segunda-feira, dia 2 de março. O Sr. Olivier apresentará o papel LiDAR no ecossistema automotivo para ADAS e aplicações Autônomas da Condução assim como explorar plataformas prometedoras para o desenvolvimento de LiDAR. À tarde, o Sr. Olivier também estará disponível para o sempre popular segmento "Desafie Seus Pares” da TECH.AD; esta sessão, que ocorrerá entre 16h00 e 16h45, é intitulada "O Conjunto de Sensor 'Seguro' para Veículos AD L5”.



A principal conferência técnica autônoma para veículos, o tema da TECH.AD Berlim são os desafios da plena autonomia. Um dos principais eventos europeus de intercâmbio de conhecimentos, a Automotive Tech.AD reúne os interessados que desempenham um papel ativo no cenário da automação de veículos sob o lema "Do Desenvolvimento e Implantação à Produção em Série”.

“A indústria automotiva continua a evoluir com maiores inovações nas soluções ADAS que inevitavelmente levarão à condução autônoma de nível 3-5. O ritmo rápido dessas inovações coloca a LiDAR na vanguarda”, afirmou Pierre Olivier, da LeddarTech. “Estamos prontos para explorar exigências da indústria assim como as revelações chaves da LiDAR ao fornecer introspecções no modelo da plataforma de LeddarTech para LiDARs em relação às aplicações automotivas aos participantes do TECH.AD deste ano em Berlim”.

A LeddarTech também apresentará suas tecnologias premiadas Leddar™ Pixell e de plataforma no estande 20 da TECH.AD. Os membros da equipe estarão disponíveis para responder às suas perguntas e compartilhar ideias. O Pixell foi reconhecido mais recentemente em janeiro passado como um CES 2020 Innovation Award Honoree na categoria Vehicle Intelligence & Transportation e TECH.AD é o cenário perfeito para ver, em primeira mão, como a LeddarTech está definindo o futuro do LiDAR.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine™, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

