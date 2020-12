LeddarTech Expande Colaboração com a Renesas para Acelerar a Condução Autônoma e o Desenvolvimento de ADAS

CIDADE DE QUEBEC, Dec. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder global em tecnologias de detecção Advanced Driver Assistance Systems (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista - ADAS) e Autonomous Driving (Condução Autônoma - AD), anuncia uma colaboração reforçada com a Renesas com sua entrada para o R - C ar Consortium e com uma nova colaboração no desenvolvimento e promoção de uma plataforma de referência ADAS automotiva. Esta plataforma combina a pilha de fusão de sensores de dados primários líder do setor da LeddarTech e a tecnologia LiDAR com o recém-lançado R-Car V3U da Renesas – o melhor sistema ASIL D em chip (SoC) para sistemas ADAS e AD.

A Renesas já está investindo no desenvolvimento e produção do LeddarTech SoC para LeddarEngin e ™, que consiste nos SoCs LiDAR mais avançados e integrados do mundo, LCA2 e LCA3, e no software de medição LiDAR que os acompanha. Estes SoCs alimentam os LiDARs mais eficientes em termos de custos, permitindo a implantação em massa de aplicações ADAS avançadas de veículos de passageiros de nível 2 e 3 e uma ampla gama de aplicações industriais e de mobilidade.

Esta plataforma de referência automotiva ADAS expande a colaboração das empresas ao nível do sistema com uma solução de fusão de sensores aplicável aos sistemas com base em sensores de câmera e RADAR, além de sistemas que adicionam LiDAR para oferecer maior segurança e desempenho. Essas melhorias são alcançadas com uma arquitetura extensível e centrada em software compatível com o processador e roteiro R-Car V3U da Renesas.

“A colaboração expandida com a LeddarTech neste projeto introduz um sistema ADAS de maior desempenho otimizado para energia, e custo compatível com a implantação de alto volume no mercado”, disse Tomomitsu Maoka, Vice-Presidente Sênior, Gerente Geral Adjunto da Unidade de Negócios de Soluções Automotivas da Renesas. “A união das tecnologias de fusão de sensores e LiDAR da LeddarTech em um modelo de plataforma aberta com a tecnologia R-Car V3U da Renesas ajudará nossos clientes a desenvolver soluções de valor agregado e diferenciadas neste mercado de ADAS & AD em rápida evolução.”

“A Renesas é líder de mercado em processadores automotivos” , disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “A nossa colaboração neste projeto acelera o lançamento no mercado de um sistema ADAS mais seguro e econômico que ofereça uma melhor experiência ao usuário.” Ele continuou: “A solução também viabiliza software para plataformas ADAS & AD extensíveis e atualizáveis, acelerando os ciclos subsequentes de inovação e desenvolvimento.”

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para Nível 1-5. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Corporativas Marketing, Comunicações e Produtos

LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

daniel.aitken@leddartech.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0582feb7-af1c-4c62-935e-049a76169295/pt