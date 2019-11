LeddarTech homenageada na CES 2020 Innovation Award pelo Leddar Pixell, um Cocoon LiDAR lançado recentemente no mercado de veículos autônomos

A CES anunciou os vencedores do Innovation Awards em 7 de novembro de 2019, em Nova York. A LeddarTech apresentará o Pixell Leddar em vários locais na CES 2020

QUEBEC, Nov. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, líder do setor em tecnologia LiDAR, fornecendo a plataforma LiDAR de mobilidade e automóvel mais versátil e escalável, continua a impressionar com o recente anúncio de um prêmio na prestigiada categoria de Inteligência e Transporte de Veículos na CES 2020 Innovation Awards.“LeddarTM Pixell é um produto que exemplifica o compromisso que a equipe da LeddarTech tem em abordar a demanda do mercado por LiDAR de estado sólido altamente confiável que atenda aos seus requisitos de aplicação de mobilidade. Acreditamos que a segurança seja primordial no desenvolvimento da condução autônoma e a disponibilidade de soluções LiDAR robustas como o Leddar Pixell melhora o conjunto de sensores de veículos, aproximando-nos de um momento em que os veículos autônomos, grandes e pequenos, estejam onipresentes nas nossas estradas”, afirmou Michael Poulin, Vice-Presidente de Gestão de Linha de Produtos da LeddarTechBenefícios Leddar™ Pixell Principais:Detecção confiável de objeto e de VRUAmplo campo de visão horizontal de 180°Nenhuma zona cega no campo de visão iluminado.Durabilidade excepcionalFlash 3D, design de estado sólido sem peças móveisCompartimento IP67 com janelas resistentes a impactos e conectores de grau automotivoAssista o Vídeo Leddar PixellLeddar Pixell integra a tecnologia patenteada da LeddarTech embutida no LCA2 LeddarEngineTM, que consiste em um software de processamento de sinal digital LeddarCore™ SoC e LeddarSP. A LeddarTech também oferece LeddarEngine para desenvolvedores e outros fabricantes automotivos LiDAR, acelerando a disponibilidade das soluções LiDAR personalizadas de alta qualidade para uma ampla e crescente gama de aplicações e mercados LiDAR.Desde o seu lançamento em setembro de 2019, o Leddar Pixell tem sido apresentado em vários eventos comerciais em toda a Europa, América do Norte e Ásia. Nos próximos meses, a LeddarTech farão uma demonstração do Leddar Pixell na Tech-AD Detroit, 21 e 22 de novembro, CES em Las Vegas, 7-10 de janeiro e Automotive World 2020 em Tóquio, Japão, 15-17 de janeiro bem como em outros locais em 2020.Leddar™ Pixell fornece detecção altamente confiável de pedestres, ciclistas e outros obstáculos ao redor do veículo e é adequado para plataformas de percepção desenvolvidas para garantir a segurança e proteção dos passageiros e Usuários Vulneráveis de Rodovias (Vulnerable Road Users - VRU). O Leddar Pixell já foi adotado pelos principais fornecedores de veículos autônomos na América do Norte, Europa e Ásia.Sobre a LeddarTech® A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngineTM, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSPTM. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com, e LinkedIn, Twitter, Facebook, e YouTube.Contato: Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações, LeddarTech Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.comOs logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore e LeddarTech são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.Fotos deste comunicado podem ser encontradas emhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ad8c394-2304-4bd9-b52e-b866c909a62ahttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60cde802-61d4-4590-870a-30570784ac1c