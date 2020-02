LeddarTech Junta-se ao Parceiro de Ecossistema Renesas Electronics para Exibir a Tecnologia LiDAR no Vale do Silício AV20 de 26 a 28 de fevereiro

QUEBEC CITY, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor em tecnologia LiDAR que fornece a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável, anuncia hoje que irá apresentar o resultado da colaboração com o seu parceiro de Ecossistema Renesas na AV20 Silicon Valley Conference de 26 a 28 de fevereiro no The Pullman San Francisco Bay. Ao longo dos anos, este evento provou ser o principal intercâmbio para líderes da indústria, engenheiros, clientes, reguladores, provedores de soluções e acadêmicos para aprender, compartilhar e se conectar com os mais recentes obstáculos, reforma de regulamentos, desenvolvimentos inovadores e tendências futuras na indústria.

A LeddarTech está animada em colaborar com a Renesas e fará uma demonstração do premiado Leddar™ Pixell , um LiDAR de casulo de estado sólido 3D para shuttles autônomos, veículos de entrega e robotaxis. O Leddar Pixell apresenta o LCA2 LeddarEngine ™, para o qual a LeddarTech colaborou com a Renesas. As equipes trabalharam de perto no projeto e fabricação do LCA2 SoC que, quando combinado com a biblioteca de processamento de sinal LeddarSP™, cria o LCA2 LeddarEngine, que define o padrão para o projeto de soluções LiDAR integradas e personalizáveis em estado sólido.

O LeddarEngine, otimizado para fornecedores automotivos Tier-1 e integradores de sistemas para projetar e produzir uma variedade de sensores LiDAR de estado sólido altamente otimizados que podem ser usados em uma infinidade de aplicações ADAS e AV para os mercados de mobilidade e automóveis de passageiros, também será apresentado.

Além das tecnologias da LeddarTech, a Renesas apresentará o R-Car V3H SoC que oferece uma combinação de alto desempenho de visão computacional e processamento de inteligência artificial em baixos níveis de potência, fornecendo uma solução integrada otimizada para câmeras frontais automotivas em veículos autônomos Nível 2+ combinados com o Software de Detecção de Obstáculos LiDAR. O software LOD usa aceleradores de hardware dedicados para algoritmos chave, incluindo redes neurais convolucionais, para detectar objetos 3D, incluindo carros e caminhões.

“Acreditamos que fortes parceiros estratégicos e colaborações da indústria oferecem valor e benefícios significativos aos nossos clientes nos mercados de automóveis e mobilidade, ajudando a reduzir os riscos de desenvolvimento e reduzir os custos do sistema, com um tempo reduzido para colocação do produto no mercado”, afirmou Michael Poulin, Vice-Presidente de Gestão de Produtos da LeddarTech. “A Renesas tem sido parceira estratégica da LeddarTech há muitos anos, e estamos muito satisfeitos em dar continuidade com essa parceria novamente na AV20. Queremos demonstrar nossos produtos mais recentes, o Pixell Leddar, bem como nossa plataforma LeddarEngine, que inclui o conjunto LCA2 e LCA3 de SoC e Biblioteca de Processamento de Sinais neste evento”, continuou Poulin.

“A Renesas sempre teve uma excelente relação de colaboração com a LeddarTech”, afirmou Tomomitsu Maoka, Vice-Presidente Sênior, Gerente Geral Adjunto da Unidade de Negócios de Soluções Automotivas da Renesas. “A LeddarTech é mundialmente conhecida como pioneira na tecnologia LiDAR, e queremos dar continuidade com o nosso relacionamento à medida que avançamos para a implantação de ainda mais veículos ADAS e AD em todo o mundo”.

Para marcar uma reunião no AV20, visite leddartech.com/av20conference

Sobre a Renesas Electronics Corporation

A Renesas Electronics Corporation oferece inovação de design incorporada confiável com soluções completas de semicondutores que permitem que bilhões de dispositivos conectados e inteligentes melhorem a maneira como as pessoas trabalham e vivem. Líder global em microcontroladores, analógicos, de energia e produtos SoC, a Renesas fornece soluções abrangentes para uma ampla gama de aplicações automotivas, industriais, eletrônicas domésticas, de automação de escritório e de tecnologia de comunicação da informação que ajudam a moldar um futuro ilimitado. Saiba mais em www.epiqglobal.com .

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine™, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com , e LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore e LeddarTech são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.