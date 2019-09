LeddarTech lança Leddar Pixell, um LiDAR de casulo excepcionalmente confiável e durável para veículos autônomos

Esta solução de casulo LiDAR em estado sólido 3D é especialmente projetada para veículos autônomos, como shuttles, robotaxi, veículos comerciais e de entrega - permitindo a maior segurança da classe através de detecção e robustez aprimoradas

QUEBEC CITY, Sept. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech®, é líder da tecnologia LiDAR e oferece a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade™ mais versátil e escalonável do mercado, baseada na Leddar™ Pixell, um flash LiDAR 3D capacitado pela LCA2 LeddarEngine, projetado especificamente para veículos autônomos.Leddar™ Pixell fornece detecção altamente confiável de pedestres, ciclistas e outros obstáculos ao redor do veículo e é adequado para plataformas de percepção desenvolvidas para garantir a segurança e proteção dos passageiros e Usuários Vulneráveis de Rodovias (Vulnerable Road Users - VRU). O Leddar Pixell é uma solução de casulo de detecção ideal para implantação em veículos autônomos e já foi adotado por mais de uma dúzia de provedores de veículos autônomos líderes da América do Norte e da Europa.Benefícios Leddar™ Pixell Principais:Detecção confiável de objeto e de VRU: Cobertura total em um campo de visão de 180°Sem zonas mortas ou pontos cegosDurabilidade excepcional Flash 3D, design de estado sólido sem peças móveisCompartimento IP67 com janelas resistentes a impactos e conectores de grau automotivoAssista ao vídeo do Leddar™ PixellO Leddar Pixell foi pré-selecionado para o prêmio "Melhor Sistema de Percepção de Classe" pela Autosens. Os nomes dos vencedores serão anunciados no dia 18 de setembro em Bruxelas.“Leddar Pixell compensa as limitações de varredura mecânica LiDAR usada para geoposicionamento que geram áreas cegas que podem atingir vários metros” afirmou Michael Poulin, Vice-Presidente de Gestão de Produtos da LeddarTech. “Ao permitir uma confiabilidade superior de detecção ao redor do veículo sem zonas mortas ou pontos cegos, o Leddar™ Pixell responde exclusivamente aos requisitos urgentes do mercado para implementação nos veículos autônomos com o mais alto grau de segurança para os passageiros e usuários da rodovia. Além de veículos autônomos, o sensor é uma solução de detecção altamente eficiente para cobrir pontos cegos críticos em grandes veículos comerciais, como caminhões e ônibus, contribuindo para o aumento da segurança rodoviária”, continuou Poulin.O Leddar™ Pixell integra a tecnologia LeddarTech patenteada no avançado LCA2 LeddarEngineTM, que consiste em um software de processamento de sinal digital LeddarCore™ SoC e LeddarSP. A LeddarTech também oferece LeddarEngine para desenvolvedores e outros fabricantes automotivos LiDAR, acelerando a disponibilidade das soluções LiDAR personalizadas de alta qualidade para uma ampla e crescente gama de aplicações e mercados LiDAR.A LeddarTech fará o lançamento oficial do Leddar™ Pixell no Canadá na CAV19 Canada em Ottawa no dia 10 de setembro, na Europa na Autosens Brussels entre 17 e 19 de setembro e nos EUA na Automotive LiDAR 2019 nos dias 25 e 26 de setembro em Detroit, Michigan.Sobre a LeddarTech® A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngineTM, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSPTM. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, e YouTube.Contato: Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações, LeddarTech Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.comOs logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore e LeddarTech são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.Fotos deste comunicado podem ser encontradas no: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37f4e325-a512-480a-80a5-62c4aa4b5788https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8da03700-05e1-4834-9964-f76d26aa3786