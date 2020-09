LeddarTech Nomeia Dino Rambidis como Diretor Financeiro

QUEBEC CITY, Sept. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista do Nível 1 ao Nível 5, tem o orgulho de anunciar a nomeação do Sr. Dino Rambidis como Diretor Financeiro a partir de 2 de setembro de 2020.



O Sr. Rambidis tem aproximadamente 30 anos de experiência em cargos de gestão financeira sênior em empresas públicas e privadas em vários setores, especialmente no setor financeiro. Antes de ingressar na LeddarTech, o Sr. Rambidis atuou como Diretor Financeiro na Stornoway Diamond Corporation, Vice-Presidente Sênior, Finanças Corporativas na Fiera Capital, e Vice-Presidente, Finanças e Operações na PSP Investments.

Na LeddarTech, o Sr. Rambidis será responsável por supervisionar os aspectos financeiros, de contabilidade corporativa, fiscais e de auditoria das operações da empresa, e participar ativamente como estrategista financeiro nas orientações e planejamento estratégico da LeddarTech e seus projetos. O Sr. Rambidis assume o cargo de Diretor Financeiro ocupado pelo Sr. Claude Doré, que se aposentará.

"Estou muito satisfeito com o fato de Dino passar a fazer parte da equipe executiva da LeddarTech como Diretor Financeiro”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Dino temi uma profunda experiência funcional e conhecimento técnico em todos os aspectos de finanças corporativas, planejamento financeiro e contabilidade adquiridos ao longo de seus 30 anos de experiência no setor privado e público. Essa experiência demonstra que Dino tem a capacidade de liderança necessária para gerenciar estrategicamente o portfólio financeiro da LeddarTech à medida que continuamos a otimizar a LeddarTech para o sucesso e o crescimento sustentável”, concluiu o Sr. Boulanger.

O Sr. Rambidis disse: "Estou muito contente em passar a fazer parte da equipe de liderança da LeddarTech e liderar sua organização financeira.” Ele continuou: “A LeddarTech tornou-se líder global em tecnologia de sensores que permite aplicações de condução autônoma e assistida. LeddarTech é uma empresa a ser observada após a expansão do seu portfólio de soluções passando a incluir LeddarVision ™, uma fusão de sensores e percepção do Nível 1 ao Nível 5 após a aquisição da VayaVision “, concluiu o Sr. Rambidis.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade, com a sua plataforma de sensor-fusão e percepção LeddarVision™. A LeddarTech oferece uma solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalável e versátil para integradores de sistemas automotivos Nível 1-2 para que eles possam desenvolver LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™. A LeddarTech tem 14 gerações de LiDARs em estado sólido com base na plataforma LeddarEngine operando 24/7 em ambientes adversos. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 80 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma do Nível 1 ao Nível 5.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite LeddarTech.com e no LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing e Comunicações Corporativas Globais, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal. 232

daniel.aitken@leddartech.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.