LeddarTech participa do Congresso OSA Laser Focando nos Sistemas de Sensores e Radares 360° em outubro de 2020

QUEBEC CITY, Oct. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech®, líder global em tecnologia de detecção de Nível 1-5, participará e fará apresentações de várias soluções para clientes de automóveis e mobilidade em dois eventos digitais globais em outubro de 2020. A LeddarTech participou e fez apresentações em mais de 20 eventos da indústria em 2020.



Com mais de dez anos de experiência em ADAS e AD, a empresa se posicionou como líder da indústria especializada em tecnologias de sensoriamento, reforçada pela recente aquisição da empresa de software de sensor-fusão e percepção VayaVision e pela recente aquisição de ativos da Phantom Intelligence em setembro de 2020.

A LeddarTech fará apresentações e exposições nos seguintes eventos:

The Optical Society (OSA) Laser Congr e ss (Evento Digital)

Data: 13-16 de outubro de 2020

Informação do evento: Este congresso de três dias apresenta duas subconferências: a Advanced Solid-State Lasers Conference (ASSL), que aborda a melhoria das operações e aplicações de lasers de estado sólido, e a Laser Applications Conference (LAC), com foco no processamento de materiais e aplicações para lasers de alta potência. A LeddarTech foi convidada a falar como parte da LAC, que promete mergulhar os representantes em um ambiente de aprendizagem inovador que introduzirá informações novas e inovadoras, compartilhará de conhecimento profundo, apresentará produtos de ponta, e envolverá o público em debates e discussões importantes.

Tempo de apresentação da LeddarTech: 13 de outubro de 2020 às 14h, EST

Apresentador: Robert Baribault, Arquiteto Principal da LeddarTech

Tema: “O Papel Essencial dos Sensores LiDAR para o Avanço da Tecnologia de Condução Autônoma”.

Inscreva-se em: https://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meetings/laser_congress/registration/





Lead E vent P artner at ScaleUp 360 ° – Sensor & Radar Systems (Evento Digital)

Data: 14-15 de outubro de 2020

Informação do evento: De OEMs a Níveis 1, de especialistas em IA, sensores, radares, e sistemas de visão por imagem, aos executivos automatizados de condução, aprendizagem profunda e controle de veículos – com participantes em qualquer espectro de detecção e percepção em veículos automatizados, o evento de Sistemas de Sensores e Radares é imperdível.

Tempo de apresentação da LeddarTech: 14 de outubro de 2020 às 7:45h, EST

Apresentador: Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da Leddartech, e Youval Nehmadi, Diretor de Engenharia – Fusão e Percepção de Sensor da LeddarTech Israel (VayaVision, uma empresa da LeddarTech)

Tema: “Level 3 Automation - Sensing Modalities, Perception, and Fusion” (Automação de Nível 3 - Modalidades, Percepção e Fusão Sensoriais)

Inscreva-se em: https://www.scale-up-360.com/en/sensor-radar-systems/register

“A LeddarTech tem orgulho de participar desses principais eventos da indústria”, disse Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech. “Queremos compartilhar nossos colegas os insights e experiências no setor em tecnologias de detecção para ADAS e AD. Este ano trouxe muitos desafios agravados pela COVID-19 que deverão ter continuidade em 2021 para a indústria de transporte. Estou confiante nas oportunidades e com o compartilhamento dos nossos insights coletivos nesses eventos poderemos nos preparar mais para o futuro”, concluiu o Sr. Olivier.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade, com a sua plataforma de sensor-fusão e percepção LeddarVision™. A LeddarTech oferece uma solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalável e versátil para integradores de sistemas automotivos Nível 1-2 para que eles possam desenvolver LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™. A LeddarTech tem 14 gerações de LiDARs em estado sólido com base na plataforma LeddarEngine operando 24/7 em ambientes adversos. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing e Comunicações Corporativas Globais, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal. 232

daniel.aitken@leddartech.com

