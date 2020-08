LeddarTech patrocina e participa com orgulho da Mobility Re-Imagined MOVE 2020 America de 1 a 3 de setembro de 2020

QUEBEC CITY, Aug. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista, orgulha-se de ser patrocinadora da primeira conferência virtual da Mobility Re-imagined MOVE 2020 America de 1 a 3 de setembro de 2020.



“A LeddarTech está contente de poder participar deste tremendo evento que reúne líderes da indústria em mobilidade e inovações automotivas”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações Globais. “A transição de evento físico para evento virtual permite que o MOVE 2020 alcance um público maior, e o nível de participação e a interação prometem tornar este evento inesquecível em setembro. O MOVE 2020 é especialmente oportuna para a LeddarTech devido à recente aquisição da empresa de software de sensor-fusão e percepção VayaVision em julho”, disse o Sr. Aitken.

LeddarTech apresentará duas sessões no MOVE 2020

1º de setembro (15h40 EST), a LeddarTech fará uma mesa redonda virtual explorando como uma pilha de fusão de sensores ideal pode acelerar recursos ADAS e recursos AD para acelerar a adoção da tecnologia de Níveis 3 a 5. Além de Pierre Olivier, CTO da LeddarTech, o evento contará também com a presença de Pierre Lefevre, CTO da COAST Autonomous e outras pessoas.



e outras pessoas. 1º de setembro (16h50 EST), a LeddarTech fará uma discussão interativa com os principais especialistas da indústria, intitulada “Multiple sensing modalities case study: The key to Level 3 to 5 autonomy” (Estudo de caso de múltiplas modalidades de detecção: a chave para a autonomia de Níveis 3 a 5). Esta sessão analisará os desafios enfrentados pela adoção em massa da tecnologia de automação de veículos e mostrará como a fusão de sensores pode ajudar a superar esses obstáculos técnicos, explorando plenamente a força de cada modalidade de detecção – câmera, radar e LiDAR.

O consenso da indústria é que as aplicações de condução autônoma de Níveis 3 a 5 exigem múltiplos sensores e combinações de sensores. A fusão de sensores e o desenvolvimento da percepção aceleram significativamente o tempo para a colocação dos produtos dos clientes no mercado, diminuindo os custos e reduzindo os riscos. Com a inclusão desta tecnologia ao portfólio da LeddarTech, que também inclui o LeddarEngine™ para desenvolvimento LiDAR Tier 1 e sensores LiDAR para a indústria da mobilidade, a empresa se posiciona para melhor atender seus clientes em todos os níveis de desenvolvimento dos níveis 2-5.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade, com a sua plataforma de sensor-fusão e percepção LeddarVision™. A LeddarTech oferece uma solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalável e versátil para integradores de sistemas automotivos Tier 1-2 para que eles possam desenvolver LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™. A LeddarTech tem 14 gerações de LiDARs em estado sólido com base na plataforma LeddarEngine operando 24/7 em ambientes adversos. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 80 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

