LG THINQ INTRODUZ ROTINAS INTELIGENTES PARA RESIDÊNCIAS DE TODA A AMÉRICA LATINA

SEUL, Coreia do Sul, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) lançou hoje uma nova campanha publicitária para a LG ThinQ, destacando como a plataforma de casa inteligente traz tecnologia e conveniência para momentos cotidianos, proporcionando mais tempo livre para gastar com o que mais importa.

A ser lançada em breve no mundo todo, a campanha começou hoje na América Latina, oferecendo ao público da região a oportunidade de conferir uma versão localizada do novo e emocionante filme, " Sua casa com magia todo dia ".

Capturando o que há de especial nos momentos cotidianos com a ajuda da LG ThinQ, os vídeos destacam o valor único e os recursos interessantes, que são sinônimos das inovações da LG centradas no ser humano. Fornecedora líder de soluções para casas inteligentes, a LG cria produtos e serviços que não só aumentam a conveniência e economizam tempo, mas também ajudam os consumidores a descobrir as novas possibilidades em seu dia a dia.

A versão latino-americana do filme acompanha um dia na vida de quatro usuários de casas inteligentes muito diferentes, oferecendo uma percepção de seus diversos estilos de vida e rotinas diárias. O filme apresenta a casa como um espaço onde os momentos mundanos se tornam especiais pela eficiência, praticidade e inteligência da plataforma de casa inteligente da LG.

Por meio de uma série de cenas de relacionamentos, os espectadores são apresentados ao aplicativo LG ThinQ e a sua crescente seleção de recursos inteligentes, como Mirroring, que permite que os usuários de smart TVs naveguem entre seus celulares e a TV com facilidade; Express Freeze, um recurso útil no verão que intensifica as funções de fabricação de gelo e congelamento da geladeira; recurso de monitoramento remoto, que permite que os usuários verifiquem o status de suas máquinas de lavar e outros eletrodomésticos inteligentes; e Smart Diagnosis, que oferece dicas úteis de manutenção de eletrodomésticos e instruções para a auto-resolução de problemas.

Graças a amplas pesquisas ininterruptas e ao desenvolvimento contínuo de inovações centradas no usuário, a LG está tornando a casa um lugar mais inteligente para consumidores do mundo todo. Em constante evolução, a plataforma LG ThinQ foi criada para oferecer aos usuários mais praticidade, produtividade e prazer, reunindo tecnologias residenciais intuitivas e conteúdos de estilo de vida especializados para melhorar a vida em casa de novas formas.

"Por meio de nossa nova campanha, esperamos inspirar consumidores do mundo todo com nossa visão diferenciada de vida inteligente centrada no ser humano", disse Kim Hyoeun, vice-presidente da LG Electronics e diretora da divisão de gestão da marca. "Muito mais do que apenas a simplificação das funções domésticas, a LG ThinQ propõe um estilo de vida inteligente que ofereça funcionalidade sem esforço e conveniência de nível superior, mas também uma sensação de entusiasmo, expectativa e até mesmo magia."

A campanha "Smart home é LG ThinQ".da LG expandirá globalmente nos próximos meses. Mais informações sobre a campanha publicitária mundial da LG ThinQ podem ser encontradas no canal da LG Global no YouTube e no site da LG Global.

