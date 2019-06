LG U+ escolhe a iBwave como a ferramenta ideal para a criação do primeiro design de estádio na Ásia com tecnologia 5G

, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A iBwave Solutions tem o prazer de anunciar que é a solução de software escolhida pela LG U+ para completar o design do primeiro estádio com tecnologia 5G da Ásia. Como líder no fornecimento da comunicação sem fio inovadora para as massas, a LG U+ escolheu a iBwave para completar o design com 5G.

A LG U+ e a iBwave trabalharam em estreita colaboração durante o último ano. Com o apoio da solução 5G Design Enterprise da iBwave, a LG U+ aprimorou dramaticamente a qualidade do design, reduzindo ao mesmo tempo o custo e o tempo para a conclusão dos designs sem fio em áreas internas.

"Estamos extasiados por podermos ajudar a LG U+ a abrir o caminho que traz a tecnologia 5G para a Coreia do Sul", disse Claude Echahamian, CEO da iBwave. "Como líder global em serviços de telecomunicações de ponta, a LG U+ está perfeitamente posicionada para a criação de um futuro conectado com 5G. Essa é a próxima evolução em tecnologia sem fio, e estamos empolgados por ajudar a estabelecer um precedente inovador para a integração 5G perfeita."

A iBwave usa inovações únicas como a cobertura, interferência, modelagem 3D e motores de capacidade de processamento, assim como a visualização de indicadores de desempenho chave para o fornecimento de um design preciso para espaços de todos os tamanhos. Esses recursos foram essenciais para o aprimoramento do estádio com a tecnologia 5G.

"Quando chegou a hora de escolher a solução de software para ajudar a conceber uma rede 5G, a iBwave foi a escolha óbvia. Sua vasta experiência no setor, aliada ao seu software inovador a tornou a parceira perfeita para a LG U+", disse Daehyun Kwon, um especialista do grupo de desenvolvimento de redes da LG U+.

Em 2019, a parceria entre a iBwave e a LG U+ continuará a fortalecer-se com os planos de implementar as soluções Unity and Mobile Note da iBwave em seu ecossistema interno sem fio.

"Estamos empolgados por introduzir uma nova era da conectividade sem fio na Coreia do Sul. Com a tecnologia 5G no horizonte, é importante que comecemos a conceber a infraestrutura hoje para que esteja pronta para satisfazer a demanda crescente do acesso sem fio de alta velocidade do futuro ", continuou Kwon.

Para mais informações sobre como a iBwave Suite pode ajudar o design de redes com bom custo benefício acesse ibwave.com/products-solutions.

Sobre a LG U+

A LG U+ foi estabelecida em 11 de julho de 1996 e vem, desde então, transformando a vida dos clientes. A empresa empenha-se em desenvolver serviços de telecomunicações, internet de alta velocidade, de VoIP e IPTV, assim como outros serviços de dados. Na realidade, é a primeira do mundo a estabelecer uma rede LTE a nível nacional com serviços de altíssima velocidade e da mais alta qualidade. Mantendo-se na era da tecnologia 5G e da IoT, a LG U+ continua a criar padrões mais altos de serviços e a fazer seus clientes felizes.

Sobre a iBwave

A iBwave Solutions, o padrão para o planejamento de redes internas convergentes, é a força por trás da experiência sem fio e fixa ideal para áreas internas, possibilitando que bilhões de usuários finais e dispositivos se conectem internamente em uma ampla variedade de espaços. Como a referência da indústria global, nossas soluções de software permitem o planejamento, o design e a implantação mais inteligentes de qualquer projeto independentemente do tamanho, complexidade ou tecnologia. Juntamente com o software inovador, somos reconhecidos pelo fornecimento de suporte de classe internacional em 90 países, pelo banco de dados de componentes mais abrangentes do setor e pelo programa de certificação bem estabelecido. Para mais informações acesse ibwave.com .

