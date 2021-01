Líder budista aplaude a entrada em vigor do Tratado de Proibição das Armas Nucleares (TPAN) e clama por cooperação internacional no combate à pandemia e à crise climática na 39ª Proposta de Paz anual

Daisaku Ikeda

TÓQUIO, 29 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 26 de janeiro de 2021, foi lançada a 39ªanual do Dr., presidente da associação budista Soka Gakkai Internacional (SGI). Intitulada, a publicação foi feita no aniversário de fundação da SGI.

Na proposta, o Dr. Ikeda clama por cooperação global contínua para endereçar questões-chave da época atual, como a pandemia da Covid-19, a crise climática e a necessidade de livrar o mundo das armas nucleares. Tais impasses não estão limitados a fronteiras nacionais e não podem ser resolvidos apenas por um governo ou uma organização. Ele comenta: "Nossos esforços compartilhados para responder à pandemia podem servir como alicerces para gerar consciência global sobre o papel essencial da solidariedade humana em transformar crises".

Referindo-se à pandemia, o líder saúda a criação do Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility), que visa promover a produção e o acesso global a um imunizante contra o vírus. Ele propõe a realização de um painel de alto nível da Organização das Nações Unidas (ONU) para endereçar a questão da pandemia e a convocação de uma conferência jovem on-line com o tema "Além da Covid-19" para discutir qual mundo os jovens desejam visualizar como resultado desta crise.

O Dr. Ikeda também ressalta a devastação econômica provocada pela pandemia, com a estimativa de ter ameaçado a subsistência de 1,6 bilhão de pessoas — metade da mão de obra mundial — e enfatiza a necessidade da promoção de iniciativas sociais de proteção em nível global. Ele faz um apelo à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para que assuma um papel de liderança na questão, bem como em uma transição para uma economia mais verde, em que recursos economizados de gastos militares podem ser destinados à expansão de serviços sociais e de saúde.

Consistente com suas décadas de ação rumo à abolição das armas nucleares, Ikeda saúda o Tratado de Proibição das Armas Nucleares (TPAN) da ONU, que entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 2021, como um "evento crucial anunciando uma nova era" que impulsionará uma mudança de paradigma na perspectiva da segurança. Ele clama ao Japão que participe na primeira reunião dos Estados-membro do TPAN, para começar a criar as condições nas quais uma futura ratificação do tratado seja possível.

Entre as propostas do líder budista está a realização de um fórum para discutir a relação entre as armas nucleares e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU durante a primeira reunião dos Estados-membro do TPAN. Ele defende ainda que seja feita uma discussão sobre o verdadeiro significado de segurança à luz das crises, como a emergência climática e a pandemia, na Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), marcada para agosto de 2021. O Dr. Ikeda também solicita que o documento final da Conferência de Revisão inclua um compromisso em prol do não uso de armas nucleares e do congelamento no desenvolvimento todos os armamentos dessa natureza até 2025.

Uma declaração do presidente da Soka Gakkai, Minoru Harada, saudando a entrada em vigor do TPAN, feita em 22 de janeiro, pode ser encontrada em: https://www.sokaglobal.org/contact-us/media-room/statements/tpnw-entry-into-force.html. A SGI também assinou uma declaração inter-religiosa em conjunto com mais de 170 grupos religiosos. Veja em: https://sgi-ouna.org/tpnw-eif-interfaith-statement

A Soka Gakkai é uma organização budista comunitária que promove a paz, a cultura e a educação com base no respeito à dignidade da vida. A Soka Gakkai Internacional (SGI) é uma associação internacional da Soka Gakkai e uma ONG com status consultivo no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc). Desde 1983, Daisaku Ikeda, presidente da SGI, escreve anualmente propostas de paz e as envia para a ONU no dia 26 de janeiro, para comemorar a fundação da organização. Para mais informações, visite: http://www.bsgi.org.br/.

