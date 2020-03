Líderes econômicos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se reúnem para discutir a integração regional

MONTEVIDÉU, Uruguai, 4 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Ministros das Finanças e altos executivos das organizações mais importantes da América do Sul se reunirão em Montevidéu, para uma discussão exaustiva e especializada sobre os planos econômicos comuns, durante o evento da LatinFinance, o I Fórum de Integração e Desenvovimento , organizado em conjunto com o banco regional de desenvolvimento FONPLATA.

Argentina

O evento, único na região, será realizado em 5 e 6 de março, na capital do Uruguai, com a participação de líderes econômicos da, Brasil, Paraguai e Uruguai, além de executivos corporativos, investidores e especialistas financeiros, para discussões especializadas de alto nível sobre as áreas indispensáveis para promover o crescimento sustentável em toda a região.

Os participantes do fórum poderão realizar reuniões particulares de negócios, um a um, em paralelo às atividades do evento, que será realizado no Hotel Radisson de Montevidéu.

Transmissão ao vivo

Os painéis de discussão serão transmitidos ao vivo, a partir das 10h (horário do Uruguai), de 5 de março. Visite o website da LatinFinance para ter acesso de cortesia à visualização do evento, em www.latinfinance.com.

As discussões irão se focar em:

Comércio, investimento e o futuro das políticas de integração econômica da região;

As diretrizes que os países da região devem seguir, entendendo o panorama político em evolução que vivem atualmente;

O papel de instituições financeiras de desenvolvimento, em um ambiente comercial intrarregional, global e complexo;

Estratégias para alinhar os setores públicos e privados, a fim de promover os planos de infraestrutura da região;

Iniciativas para impulsionar o investimento em energia, ao mesmo tempo que se aborda o desafio climático;

Estudos de casos de estratégias bem-sucedidas de financiamento de projetos em toda a região.

Azucena Arbeleche, ministra de Economia e Finanças do Uruguai

Benigno López, ministro da Fazenda do Paraguai

ministro da Fazenda do Ernesto Talvi , ministro de Relações Exteriores do Uruguai

ministro de Relações Exteriores do Luis Alberto Heber , ministro de Transporte e Obras Públicas do Uruguai

ministro de Transporte e Obras Públicas do Marcos Troyjo, vice-ministro de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia do Brasil

vice-ministro de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ignacio Gómez Nunes, vice-ministro de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai

vice-ministro de Obras Públicas e Comunicações do Gustavo Béliz, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da Nação, Argentina

secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da Nação, Juan E. Notaro , presidente-executivo do FONPLATA

presidente-executivo do Martín Rama, economista-chefe para a América Latina e Caribe do Banco Mundial

economista-chefe para a América Latina e Caribe do José Luis Lupo , gerente do Departamento de Países do Cone Sul, BID

gerente do Departamento de Países do Cone Sul, Sergio Gusmão Suchodolski, presidente do BDMG, Brasil

presidente do Alejandro de la Peña Navarrete, secretário-geral da ALADI

secretário-geral da Edgardo Alvarez , secretário-geral da ALIDE

secretário-geral da Mario Bergara , senador e ex-presidente do Banco Central do Uruguai

senador e ex-presidente do Banco Central do Jorge Arbache, vice-presidente do Setor Privado da CAF

vice-presidente do Setor Privado da Karl-Otto König, Chefe de Delegação no Uruguai da União Europeia

Chefe de Delegação no Uruguai da Michel Arslanian Neto , diretor do Departamento do Mercosul e Integração Regional, Brasil

diretor do Departamento do Mercosul e Integração Regional, Jorge Capitanich , governador da Província do Chaco, Argentina

governador da Província do Chaco, Matias Bendersky , representante do Grupo BID no Uruguai, BID

representante do Grupo BID no Uruguai, Philippe Orliange, representante regional da AFD

representante regional da Verónica Amarante, diretora da Sede Sub -regional no Uruguai da CEPAL

diretora da -regional no Uruguai da Joana Sarmento , diretor de investimentos para América Latina do BEI

diretor de investimentos para América Latina do Luciana Botafogo, gerente de Operações e Países do FONPLATA

gerente de Operações e Países do José Carlos Díez, membro do Conselho Assessor do PNUD América Latina

A LatinFinance é a principal plataforma global de informações únicas sobre os mercados financeiros e as economias da América Latina e do Caribe. Com 30 anos de excelência editorial, suas publicações em inglês oferecem informações de alto valor a um público internacional formado por altos executivos de corporações, autoridades do governo e investidores, enquanto seus eventos reúnem essas comunidades em fóruns focados na dinâmica desses mercados.

LinkedIn - @LatinFinance

Twitter - @LatinFinance

Sobre o Fonplata

O FONPLATA é um Banco de Desenvolvimento, composto por cinco países: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Seu objetivo principal é apoiar a integração dos países-membros, para se ter um desenvolvimento harmônico e inclusivo, através de operações de crédito e recursos governamentais não reembolsáveis.

O objetivo do FONPLATA é reduzir disparidades socioeconômicas e favorecer a complementação e a sinergia de esforços das organizações nacionais de desenvolvimento e outros órgãos de desenvolvimento, através da implementação de projetos pequenos e médios em áreas geográficas específicas.

Para obter mais informações, contate:

James Seyfried

Gerente de Marketing | LatinFinance

+1 (305) 428-6284 | celular: +1 (386) 569.6440

james.seyfried@latinfinance.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1099717/928x280_FP_Spanish.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/793852/LatinFinance_Logo.jpg

FONTE LatinFinance