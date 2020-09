Life Fitness apresenta a Axiom Series: uma nova linha completa de equipamentos para musculaçãoMelhor série da categoria combina biomecânica de ponta com design atraente

ROSEMONT, Illinois

, 8 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a Life Fitness apresentou a Axiom Series , uma linha completa e versátil de equipamentos para musculação que conta com 10 máquinas setorizadas de exercício único e oito de exercício duplo, uma polia dupla ajustável e 12 bancos e estantes. Já disponível no mundo todo, a Axiom Series oferece uma biomecânica simples e confiável com design atraente, ideal para muitas instalações de fitness, desde academias até edifícios e hotéis, entre outros.

As máquinas setorizadas de exercícios únicos e duplos da Axiom Series foram projetadas com uma torre de baixo perfil que permite linhas de visão claras em todo o chão e podem melhorar a aparência de qualquer academia. Para garantir que os usuários tenham uma experiência mais agradável e confortável, a Axiom Series utiliza baterias de peso, hastes guias, polias e cabos de alta qualidade, além de uma bandeja padrão para acessórios no topo de cada torre para armazenar uma garrafa de água, toalha ou telefone celular. Os clientes também podem escolher entre uma solução com revestimento apenas na parte traseira ou revestimento completo, dependendo da disposição de suas instalações.

"Estamos muito felizes por ampliar nosso portfólio de equipamentos para musculação, líder no mercado, com a Axiom Series, para oferecer às academias uma solução única e completa de musculação", afirmou Dan Wille, vice-presidente global de marketing e desenvolvimento de produto da Life Fitness. "Ouvimos o feedback de nossos clientes e estamos entusiasmados por oferecer a eles toda a amplitude e versatilidade dessa linha. A linha Axiom tem design moderno e atraente, com biomecânica de ponta, e é a solução perfeita para melhorar a aparência e aprimorar a experiência de treino em qualquer academia."

Os bancos e estantes da Axiom Series da Life Fitness oferecem soluções abrangentes de treino e armazenamento. Há cinco prateleiras dedicadas ao armazenamento de halteres, um suporte para barras e um suporte vertical para medicine ball. Outros produtos importantes incluem um suporte Smith, um aparelho para praticar a flexibilidade, um banco para abdominais e elevação de perna.

Além disso, a polia dupla ajustável da Axiom Series é uma peça central para o treinamento funcional, com opções de treino ilimitadas usadas para treinos individuais, particulares ou em grupo. Uma posição otimizada da bateria de pesos reduz a pegada sem sacrificar a função, e um par de alças longas ajustáveis, uma tornozeleira e um puxador de tríceps vêm de fábrica com a unidade.

A linha também é fácil de usar e acessível a todos os praticantes. Todas as unidades setorizadas incluem cartazes gráficos para ajudar os usuários a saberem quais grupos musculares estão trabalhando e o movimento correto. Também é possível fazer a leitura de QR codes com um smartphone para assistir a um vídeo de como usar cada máquina.

Simples, confiável e com design estético, a Axiom Series da Life Fitness aprimorará a experiência do treino de musculação em qualquer academia com sua amplitude e versatilidade. Para explorar a Axiom Series, clique aqui.

Sobre a Life Fitness

A Life Fitness é líder mundial em equipamentos de fitness comerciais e mesas e móveis de jogos. A empresa produz e vende seus equipamentos de musculação e de atividades cardiovasculares, mesas e acessórios de bilhar e móveis para salas de jogos sob as marcas Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT e Brunswick Billiards. Seus equipamentos são distribuídos em 166 países. A sede da Life Fitness localiza-se nos arredores de Chicago, em Rosemont, Illinois. Para obter mais informações sobre os produtos e serviços da Life Fitness, acesse www.lifefitness.com.

