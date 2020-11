ROSEMONT, Illinois

, 16 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Life Fitness lançou hoje o Heat Row e o Heat Performance Row, dois novos equipamentos de remo poderosos projetados para melhorar a experiência de remo de todos os usuários. O equipamento de remo Heat Row da Life Fitness tem uma estética elegante e moderna com vários recursos fáceis de usar para atender às necessidades de treinamento das instalações e dos praticantes de exercícios.

O equipamento Heat Row da Life Fitness concentra-se na facilidade de uso com alças de catraca de liberação rápida e um botão de resistência de 300 graus acessível na posição de captura. A resistência é provocada por ar e sobreposição magnética, oferecendo uma faixa mais ampla de resistência para acomodar desde usuários iniciantes até aqueles que procuram explosões anaeróbicas. Com os recursos intuitivos do Heat Row, os instrutores também podem otimizar a aula de treinamento em pequenos grupos com uma programação simples para todos os praticantes.

O Heat Performance Row da Life Fitness inclui todos os recursos do Heat Row, mas com uma experiência digital aprimorada projetada para treinamento de elite. O console atualizado WattRate® TFT oferece aos usuários feedback preciso e inteligência de programação com opções de visualização de treinamento, comparativo e técnica. Programas como "Race a Distance" (competição à distância) ou "Race a Friend" (competição com um amigo) usam gamificação para motivar os praticantes de exercícios de uma forma divertida e envolvente. O Heat Performance Row também inclui botões de controle na alça para alterar rapidamente a exibição no console.

"Com os novos Heat Rowers, nosso objetivo foi criar remadores de desempenho otimizado que inspiram os praticantes de exercícios a ultrapassar seus limites", disse Dan Wille, vice-presidente global de marketing e desenvolvimento de produtos da Life Fitness. "Sempre nos esforçamos para atender às necessidades dos nossos clientes e isso significa desenvolver novos produtos que sejam impulsionados pelas principais tendências de treinamento. O treinamento de desempenho combinado com o uso de máquinas de remo continua ganhando popularidade entre indivíduos e grupos. Queríamos desenvolver uma solução de alta qualidade com estética atraente para levar a experiência do remo para o próximo nível e os equipamentos de remo Heat Rowers fazem isso".

Modernos e poderosos, o Heat Performance Row e o Heat Row são feitos sob medida para motivar os praticantes de todos os níveis em qualquer situação de treino. Para conhecer equipamentos Heat Rowers da Life Fitness, clique aqui.

Sobre a Life Fitness

Life Fitness é líder global em equipamentos comerciais de ginástica, mesas de jogos e móveis. A empresa fabrica e vende equipamentos cardiovasculares e de musculação, mesas e acessórios de bilhar e móveis para salas de jogos com as marcas Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT e Brunswick Billiards. Os equipamentos são distribuídos para 166 países. A Life Fitness está sediada fora de Chicago, em Rosemont, Illinois. Para obter mais informações sobre os produtos e serviços da Life Fitness, acesse: www.lifefitness.com.

