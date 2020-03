Lionel Messi, Paul Pogba e Lieke Martens perdem a concentração com Lay's em novo anúncio voltado para o futebol e cheio de açãoLAY'S LANÇA A CAMPANHA INTERNACIONAL DE 2020 EM PARCERIA COM A LIGA DOS CAMPEÕES DA UEFA

NOVA IORQUE, 3 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a marca número um de snacks no mundo, Lay's, lança a campanha de 2020 voltada para o futebol com comercial cheio de estrelas, com muita energia em que aparecem três titãs do esporte. O foco da campanha é celebrar a continua parceria da Lay's com a Champions League da UEFA e será veiculada até 2021.

Ouro Lionel Messi

Lieke Martens

anúncio de 60 segundos mostra o vencedor de seis Bolas de, o campeão mundial Paul Pogba e a Jogadora do Ano de 2017 da UEFA,perderem a concentração pelo som apetitoso de um fã abrindo um pacote de Lay's, segundos antes do início de uma partida. No momento em que o estádio ouve a crocância da primeira batatinha, as cabeças da torcida se voltam do gramado para o pacote de Lay's com que o torcedor se deleita, dando início a uma corrida em busca das batatas, ao som de um swing dos anos 50 cheio de energia.

Para não ficarem de fora da ação, os jogadores se juntam à torcida, correndo por aqui e por ali para tentarem colocar as mãos no atraente saco de batatas. Pogba cruza o gramado correndo e escala as fileiras de assentos do estádio, Martens salta da cadeira do estúdio de transmissão e Messi finalmente consegue colocar as mãos em uma batata descendo pendurado na skycam do estádio.

Lionel Messi comentou: "Como sempre, é um prazer fazer parte da campanha da Lay's deste ano. Nossa parceria já dura muitos anos e, a cada ano, eles excedem às expectativas. A ideia de ficar pendurado em um skycam para conseguir colocar as mãos em um pacote de Lay's é uma ideia muito original".

Lieke Martens disse: "Filmar o comercial da Lay's foi uma ótima experiência. Eu adoro o espírito de diversão e alegria da Lay's e eu acho que tem tudo a ver com futebol. Estou entusiasmada em fazer parte da campanha de divulgação mais ampla e espero que os fãs gostem".

Paul Pogba observou: "Adorei ter participado da campanha da Lay's para o futebol pela primeira vez. É um anúncio divertido, alegre e eu adoro a música que toca. Eu até ensaio uma dancinha quando consigo chegar primeiro e pegar uma batata!".

Além do comercial, a Lay's registrou alguns momentos inéditos no set de filmagem com cada jogador. Os vídeos dos bastidores comprovam que nem mesmo um jogador de futebol consegue ficar imune a um delicioso saco de Lay's.

Além disso, as embalagens icônicas da Lay's terão designs especiais com o tema da Champions League, e haverá embalagens de edição limitada com cada um dos astros do futebol.

Sebnem Erim, vice-presidente de marketing da Global Foods, Pepsico, comentou: "Sabemos que Lay's e futebol são duas coisas que unem as pessoas. Este ano, queríamos elevar a energia e demonstrar o que poderia acontecer quando um saquinho de Lay's une um estádio inteiro em uma partida da Champions League da UEFA. Esta campanha traz à tona as qualidades da Lay's e mostra como as pessoas, e até jogadores de futebol de nível mundial, iriam longe para colocar as mãos no petisco mais popular do mundo!".

Além do novo comercial e das embalagens de Lay's de edição limitada, haverá materiais tematizados com os jogadores nos pontos de vendas, além de conteúdos novos para as redes sociais e mídia OOH. Junte-se à nossa comunidade online e use a hashtag #LaysUnited.

