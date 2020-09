Lithium Werks Aprimora Unidade de Negócios Médica e de Saúde

Lithium Werks, B.V., anuncia a formação de uma nova unidade de negócios médica e de saúde para fornecer energia, soluções energéticas e produtos portáteis para ajudar a combater o vírus e aplanar a curva



AUSTIN, Texas e ENSCHEDE, Holanda, Sept. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lithium Werks, alavancando suas aquisições da A123 Industrial Division and Valence Technology, cria uma Unidade de Negócios Médicos aprimorada para parcerias e colaborações com OEMs de equipamentos médicos e integradores de sistemas médicos, bem como empresas e comunidades de saúde, para o fornecimento de soluções de energia e de energia de lítio portáteis para ajudar a combater o vírus e aplanar a curva.

Aproveitando seu portfólio global de células de lítio, módulos de bateria, sistemas de gerenciamento de baterias, bem como Nanophosphate® desenvolvido pela MIT, conhecido por sua Power.Safety.Life™, a Lithium Werks tem o prazer de divulgar a criação desta nova unidade de negócios que se concentrará em trabalhar para melhorar a cadeia de suprimentos de baterias de lítio médicas, abrangendo desde baterias para carrinho médico, leitos hospitalares, equipamentos cirúrgicos, desfibriladores, até baterias portáteis para ventiladores e respiradores. Suas aplicações também incluem robôs, equipamentos de limpeza e esterilização UV, armazenamento de energia, energia de reserva e unidades de energia auxiliares.

A Lithium Werks vendeu mais de $100 milhões em células e módulos de baterias para a comunidade médica ao longo da última década. A empresa estabeleceu um portfólio global de OEMs médicos e clientes integradores de sistemas de saúde e agora está desenvolvendo uma ampla gama de produtos para armazenamento de energia, robótica e aplicações industriais que apoiam a indústria de saúde. O Diretor de Operações, John Aittama, disse: “A Lithium Werks vem desenvolvendo sua presença no espaço de dispositivos médicos há mais de 10 anos e está bem posicionada para expandir nossa longa história de qualidade e confiabilidade.”

Com a pandemia aumentando a preocupação com a saúde e segurança, a Lithium Werks está fazendo sua parte para combater a propagação do vírus COVID-19 e muitas outras preocupações com a saúde, ampliando nosso foco e colaborações para ajudar a dar suporte a hospitais, profissionais de saúde, pacientes, OEMs médicos e integradores de sistemas médicos. Don Lenz, Vice-Presidente de Vendas Globais, disse: “Ao equipar nossos corajosos trabalhadores da linha de frente desta pandemia global com unidades de armazenamento de energia de lítio de longa duração e carregamento rápido viabilizamos que profissionais médicos, bombeiros e policiais permaneçam nas trincheiras para ajudar os pacientes mais vulneráveis.”

Qualquer que seja a necessidade de energia médica portátil, entre em contato com a Lithium Werks para obter uma solução profissional de baterias de lítio.

Para mais informações, contate https://lithiumwerks.com/contact/

Sobre a Lithium Werks - A Lithium Werks foi fundada em 2017 passando a ocupar a principal posição mundial de materiais, células, módulos e sistemas de gerenciamento de baterias de fosfato de ferro de lítio. Ela é uma das empresas de baterias de íons de lítio que mais crescem no mundo, sendo líder global em patentes e produtos LFP, com operações na China, Europa e Estados Unidos. Para mais informações sobre a Lithium Werks, visite www.lithiumwerks.com

Contato:

lwmarketing@lithiumwerks.com