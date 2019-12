Live Nation adquire DG Medios, a promotora independente de shows líder do ChilePR Newswire

SANTIAGO, Chile, 13 de dezembro 2019

Empresa continua a aumentar presença em importantes mercados latino-americanos

SANTIAGO, Chile, 13 de dezembro 2019 /PRNewswire/ -- Live Nation, a empresa de entretenimento ao vivo líder mundial, anunciou hoje a aquisição de uma participação majoritária na DG Medios, uma das principais promotoras independentes de shows do Chile. A empresa, com sede em Santiago, possui uma presença considerável no país, tendo vendido mais de 330.000 ingressos somente em 2018. Combinados com o amplo alcance e expertise regional da DG, os extensos recursos da Live Nation vão ajudar na continuidade do crescimento das ofertas de entretenimento ao vivo em todo o Chile. A transação acompanha diversas aquisições recentemente anunciadas na América Latina, que expandiram o alcance da Live Nation na região, incluindo a OCESA do México, DF Entertainment da Argentina e o Rock in Rio do Brasil.

A DG Medios foi fundada e pertence a Carlos Geniso, o famoso promoter regional de todas as grandes turnês do Chile, entre elas, as lendárias apresentações do U2, Rolling Stones, Guns N' Roses, Paul McCartney e Justin Bieber. Juntamente com Geniso, a Live Nation diversas vezes promoveu turnês de peso, incluindo as de Bon Jovi, Bruno Mars, Phil Collins, Depeche Mode e Harry Styles. Após a aquisição, Geniso continuará a supervisionar todas as operações da DG Medios.

"Estamos animados para fazer negócios com o lendário promoter chileno Carlos Geniso", disse Michael Rapino, presidente e CEO da Live Nation Entertainment. "A DG Medios é outro importante passo na expansão de nossa pegada em toda a América Latina".

"A parceria com a Live Nation nos dará acesso a recursos que serão ainda mais essenciais no crescimento de nosso plano substancial de shows", disse Geniso. "A equipe da DG Medios e eu estamos animados para oferecer aos fãs experiências ainda mais memoráveis".

Sobre a Live Nation Entertainment

A Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a empresa de entretenimento líder mundial, composta de líderes mundiais de mercado: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Media &Sponsorship. Para mais informações, visite www.livenationentertainment.com.

