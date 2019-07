Live Nation expande sua plataforma global ao adquirir a OCESA Entertainment, promotora líder no México

LOS ANGELES e CIDADE DO MÉXICO, 25 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Live Nation Entertainment (NYSE: LYV), empresa líder mundial em entretenimento ao vivo, celebrou um acordo para adquirir o controle acionário da OCESA Entretenimiento, principal promotora da América Latina e proprietária da Ticketmaster México, da CIE (BMV: CIE), empresa notável da indústria do entretenimento ao vivo na América Latina, e do Grupo Televisa (NYSE: TV), a maior empresa multimídia do mundo hispano.

Como uma das empresas mais notáveis de eventos ao vivo do mundo, a OCESA promove mais de 3.100 eventos para cerca de 6 milhões de fãs por ano no México e Colômbia. Além disso, a empresa conta com um portfólio de negócios sólido em emissão de ingressos, patrocínio, alimentos e bebidas, comercialização e operação de locais com 14 instalações de alto nível no México, com uma capacidade conjunta de aproximadamente 250.000 assentos. O principal negócio de emissão de ingressos da OCESA, a Ticketmaster México, é uma empresa líder de ingressos no México, com mais de 37 milhões de ingressos vendidos anualmente. Como parte da transação, a Live Nation adquirirá uma participação na OcesaSeitrack, empreendimento conjunto de agenciamento e gestão de artistas da OCESA; a CREA, uma das especialistas em eventos corporativos e especiais do México; e o Centro Citibanamex, um espaço de exposições e convenções na Cidade do México.

Com isso, a Live Nation avança em seu objetivo de criar uma plataforma global de entretenimento ao vivo, para atender melhor os artistas que viajam o mundo para tocar para seu crescente número de fãs de todas as partes do planeta.

"A OCESA é parceira de tours, festivais e ingressos da Live Nation no México há anos, e eu admiro o negócio construído por Alex", afirmou Michael Rapino, presidente e CEO da Live Nation Entertainment. "Esse próximo passo é uma extensão lógica para ambas as equipes, e estamos ansiosos para trabalhar juntos em muitos outros espetáculos."

"Estamos extremamente orgulhosos por nos unir à Live Nation", afirmou Alejandro Soberón Kuri, presidente e CEO da CIE. "Essa evolução da nossa relação de longa data com a Live Nation representa uma oportunidade única de dar continuidade à contribuição de 30 anos da OCESA para o desenvolvimento da indústria de entretenimento ao vivo do México. Além disso, isso reforçará o compromisso da CIE de promover o talento artístico mexicano no exterior."

Soberón Kuri ocupará o cargo de CEO e fará parte do conselho do empreendimento conjunto recém-formado. Rapino será o presidente do conselho de administração.

A aquisição foi aprovada pelo conselho de administração da Live Nation, CIE e Televisa. A consumação da transação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias correspondentes e outras condições consuetudinárias para o fechamento do negócio. A Live Nation prevê que a transação será concluída até o fim de 2019. A LionTree Advisors está atuando como consultora financeira para a Live Nation em relação a essa transação.

Essa transação, inclusive as informações materiais relativas a ela, poderão ser discutidas na conferência telefônica de investidores do T2 de 2019, agendada antecipadamente pela Live Nation, que ocorrerá na quinta-feira, 25 de julho, às 17h (horário da costa leste dos EUA). Os interessados devem acessar a seção "Notícias/Eventos" ("News/Events") do site da Live Nation em investors.livenationentertainment.com para ouvir o webcast. Informações financeiras e estatísticas complementares serão fornecidas na conferência e podem incluir informações sobre a aquisição, caso haja, que serão publicadas na seção "Informações financeiras" ("Financial Info") do site. Uma reprise do webcast também estará disponível no site da Live Nation.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, inclusive sobre o fechamento esperado das transações propostas descritas neste documento e o período em que isso ocorrerá. As declarações sobre eventos futuros baseiam-se nas expectativas atuais da Live Nation e estão sujeitas necessariamente aos riscos associados relativos a, entre outras coisas, aprovação regulamentar das transações propostas, ou caso outras condições para o fechamento do negócio não sejam satisfeitas, a ocorrência de algum evento, mudanças ou outras circunstâncias que possam dar causa à rescisão dos contratos relativos às transações propostas e condições econômicas em geral. Assim, os resultados reais podem ser substancialmente diferentes daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva. As declarações prospectivas aqui incluídas são feitas na data deste documento, e a Live Nation não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar as declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de alterações nos fatores subjacentes, novas informações, eventos futuros, entre outros. A Live Nation o convida a consultar os documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, especificamente a seção intitulada "Item 1A. Fatores de risco" de seu relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2018, que contém e identifica fatores importantes capazes de fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas da Live Nation.

Sobre a Live Nation Entertainment

A Live Nation Entertainment (NYSE:LYV) é a principal empresa de entretenimento ao vivo do mundo, composta por líderes de mercado globais: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para obter mais informações, acesse www.livenationentertainment.com.

Sobre a Corporacion Interamericana de Entretenimiento

A Corporacion Interamericana de Entretenimiento (BMV: CIE) é uma empresa notável da indústria de entretenimento externo na América Latina. A empresa promove e produz shows, festivais de música, teatro e eventos esportivos, familiares e culturais. A CIE opera o Centro Citibanamex, um espaço de convenções e conferências na Cidade do México, bem como o parque de diversão El Salitre Magico, na Colômbia. A empresa também produz eventos corporativos para o setor público. Além disso, a CIE promove e comercializa o Grande Prêmio do México de Fórmula 1.

Sobre o Grupo Televisa

A Televisa é o principal veículo de comunicação do mundo hispano, uma importante operadora de TV a cabo no México e operadora do principal sistema de TV por assinatura via satélite do México. A Televisa distribui o conteúdo que produz por vários canais de transmissão no México e em outros 75 países, por meio de 26 marcas de TV por assinatura, redes de televisão, operadoras de TV a cabo e serviços "OTT" (over-the-top). Nos Estados Unidos, o conteúdo audiovisual da Televisa é distribuído pela Univision Communications Inc. ("Univision"), o principal meio de comunicação para o mercado hispânico. A Univision transmite o conteúdo audiovisual da Televisa em várias plataformas em troca do pagamento de royalties. Além disso, a Televisa tem participações e direitos que, se exercidos, representam aproximadamente 36% do capital social totalmente diluído, com base no valor convertido da Univision Holdings, Inc., a empresa controladora da Univision. O negócio de TV a cabo da Televisa oferece serviços integrados, inclusive serviços de vídeo, dados de alta velocidade e voz para clientes residenciais e comerciais, bem como serviços administrados a operadoras nacionais e internacionais. A Televisa tem participação majoritária na Sky, o principal Sistema de TV por assinatura via satélite e prestadora de banda larga no México, operando também na República Dominicana e na América Central. Além disso, a Televisa tem participação em publicações e distribuição de revistas, produção e transmissão de rádio, esportes profissionais e entretenimento ao vivo, produção e distribuição de longas-metragens e jogos.

