LONGi e Solatio firmam contrato de parceria para 908 MW de módulos Hi-MO 4 no Brasil

SÃO PAULO, 12 de março 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, a principal empresa de tecnologia de energia solar do mundo, assinou um contrato de parceria com a Solatio Energia, a desenvolvedora líder de usinas fotovoltaicas do Brasil, para fornecer 908 MW de seus módulos de alto desempenho, Hi-MO 4, para os projetos de escala pública de energia solar da Solatio na América Latina e para usinas de energia solar em coberturas comerciais no Brasil.

A Solatio é uma das maiores desenvolvedoras de usinas de energia solar da escala de gigawatts (GW) do Brasil. O fechamento deste acordo marca um avanço no desenvolvimento dos mercados de FV na América Latina para ambas as partes.

Pedro Vaquer, sócio majoritário da Solatio, comentou: "Estamos animados com a parceria com aLONGi, e muitos felizes de aplicar produtos de última geração para construir muitas usinas de energia solar na América Latina que beneficiarão as pessoas da região. Esperamos fazer mais negócios para ajudar o governo do Brasil a modernizar sua infraestrutura de rede e construir mais usinas solares de altíssimo padrão".

Bruce Zhu, diretor de vendas da LONGi na América Latina, disse: "Estamos honrados de ser uma parceira de longa data da Solatio. Os módulos Hi-MO 4 da LONGi fornecidos mediante este contrato vão proporcionar custos de equilíbrio do sistema (BOS, em inglês) e custo nivelado de energia (LCOE, em inglês) mais baixos. Seu desempenho foi verificado em projetos em todo o mundo. Temos absoluta confiança em nossa capacidade de ajudar a Solatio a montar projetos de referência com produtos de energia solar eficientes e confiáveis, e juntamente promover o rápido desenvolvimento de energia renovável na América Latina".

Estima-se que a instalação coletiva dos 908 MW em projetos e usinas de cobertura vão criar centenas de oportunidades locais de emprego.

Richard For, vice-presidente da LONGi Solar, disse: "A cooperação entre a LONGi e a Solatio injetará novo impulso no desenvolvimento de energias renováveis na América Latina. Ela vai permitir que pessoas nos diferentes países do continente desfrutem da acessibilidade e confiabilidade da energia limpa. A LONGi está sempre desejando se associar e trabalhar com empresas de todo o mundo que compartilhem da mesma visão e filosofia. Com nossa escala e forças, esperamos contribuir para ajudar o mundo a otimizar a totalidade da estrutura de energia e garantir um futuros sustentável"

