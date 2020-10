LONGi fornece 101 MW em módulos bifaciais para uma usina de larga escala no Chile.

XI'AN, China

, 26 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A empresa líder mundial em tecnologia solar LONGi anunciou o fornecimento de 101MW de módulos bifaciais de alta eficiência a uma usina elétrica ultra-grande no. O projeto fotovoltaico (PV) de 101 MW, localizado a uma altitude elevada na região de, foi desenvolvido pela Global Power Generation (GPG), uma subsidiária do Grupo Naturgy Energy SA da Espanha.

Com módulos bifaciais LONGi, e 2829 unidades de trackers bifaciais SF7 da Soltec Renewable Energies, a usina fotovoltaica de 101 MW estará em operação em novembro de 2020. Até hoje, a LONGi fabricou todos os módulos do contrato global e os entregou ao desenvolvedor do projeto GPG.

Fundada em 28 de janeiro de 1843 e sediada em Madri, Espanha, a Naturgy Energy Group é a maior empresa integrada de gás e eletricidade da Espanha e da América Latina. Como uma empresa nacional, tem quase 19 milhões de locais de fornecimento em mais de 20 países.

A LONGi assinou o contrato de fornecimento de módulos com a Naturgy Energy Group em outubro de 2019. A conclusão deste contrato marca um "grande avanço" e o "início de uma nova era" no desenvolvimento dos mercados de PV na América do Sul para ambas as partes.

Pedro Serrano, Diretor de Desenvolvimento Comercial da Global Power Generation (GPG), disse: "Estamos felizes em fazer parceria com a LONGi e muito felizes em implantar os módulos solares líderes da LONGi para construir muitas usinas fotovoltaicas na América do Sul que beneficiarão as pessoas da região. Esperamos realizar mais negócios com a LONGi para ajudar o governo do Chile a atualizar sua infra-estrutura de rede e construir mais usinas fotovoltaicas de primeira linha".

Dennis She, vice-presidente sênior da LONGi Solar, disse: "A cooperação entre a LONGi e a Naturgy injetará um novo impulso no desenvolvimento da indústria fotovoltaica na América do Sul. A LONGi está sempre disposta a trabalhar com empresas em todo o mundo que compartilham a mesma visão e filosofia corporativa. Com nossa escala e nossos pontos fortes, esperamos contribuir para ajudar o mundo a impulsionar a transformação do mix energético e garantir à Terra um futuro sustentável e promissor".

Sobre a LONGi

A LONGi eleva o setor fotovoltaico solar a novos patamares com inovações de produtos e relação custo-energia otimizada por meio de suas tecnologias monocristalinas inovadoras. A LONGi fornece mais de 30 GW de wafers e módulos solares de alta eficiência em todo o mundo a cada ano, cerca de um quarto da demanda do mercado global. Com inovação e desenvolvimento sustentável, dois de seus principais valores, a empresa é reconhecida como a empresa de tecnologia de energia solar mais valiosa do mundo com o maior valor de mercado.

Sobre a Global Power Generation (GPG)

A Global Power Generation (GPG) é a subsidiária do Naturgy Energy Group dedicada à geração de energia internacional, onde 25% é detida pelo Kuwait Investment Authority (KIA), o fundo soberano mais antigo do mundo. A participação KIA na GPG é administrado pela plataforma de infraestrutura direta do KIA, o Wren House Infrastructure Management. O GPG administra uma capacidade instalada total de 4.100 MW e emprega cerca de 800 pessoas em todo o mundo.

