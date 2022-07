A fintech líder de mercado fortalece sua presença na América Latina com a mais recente contratação de um veterano do Citi.

Luma Financial Technologies, a maior plataforma independente de anuidades e produtos estruturados do mundo, anunciou hoje que Pablo Ortega ingressou na empresa como diretor de relações com a América Latina, com sede no escritório da companhia em Nova York.

Ortega ingressa na Luma com mais de uma década de experiência no fornecimento de soluções baseadas em derivativos para clientes institucionais, instituições financeiras e investidores privados na América Latina envolvendo derivativos OTC, produtos estruturados, fundos e outros investimentos securitizados. Antes de ingressar na Luma, Ortega trabalhou como diretor no Citigroup e como analista na Morgan Stanley.

Ortega é o terceiro veterano do Citi a ingressar na Luma desde que a empresa entrou no mercado latino-americano no outono de 2020. Anteriormente, a Luma nomeou Fernando Concha Bambach como chefe da América Latina e Rafael Salvatierra como chefe das Américas para impulsionar o crescimento na região.

“Estou muito satisfeito que Pablo tenha decidido se juntar a nós para dar o salto do lado tradicional da indústria para o lado das fintechs”, disse Rafael Salvatierra. "Sua experiência trabalhando lado a lado com os clientes será fundamental para expandir o escopo e o alcance da oferta da Luma em toda a região. Suas contribuições apenas reforçarão nossa afirmação de ser a plataforma de preferência para consultores que negociam produtos estruturados e/ou participam nas estratégias de investimento associadas."

Apoiada por alguns dos maiores e mais renomados bancos do mundo, a premiada plataforma da Luma simplifica e agiliza o processo de investimento em soluções estruturadas para gestores de patrimônio em todo o mundo. Os usuários podem facilmente selecionar, comparar, projetar, precificar e acompanhar uma ampla gama de soluções estruturadas que atendem aos objetivos de investimento específicos de seus clientes. Os consultores que usam a plataforma Luma têm acesso a conteúdo educacional robusto, análises poderosas de produtos, ferramentas de criação de produtos e ferramentas abrangentes de gerenciamento do ciclo de vida.

"Com a nomeação de Pablo, reunimos oficialmente a banda", disse Fernando Concha Bambach, agora chefe de vendas para a América Latina da Luma. "Rafa e eu passamos muitos anos trabalhando ao lado de Pablo no Citi e podemos atestar sua inigualável experiência em produtos e conhecimento do nosso mercado. Estamos ansiosos para ver o valor agregado que ele trará aos nossos clientes."

“Estou incrivelmente feliz por ingressar em uma empresa que está tendo um impacto significativo na transformação da indústria de produtos estruturados”, disse Ortega. "Os consultores que se comprometem com a plataforma Luma estão se munindo de ferramentas e recursos para melhor posicionar as carteiras de clientes de acordo com seus objetivos. Isso é vital, pois os investidores buscam as soluções certas para enfrentar a atual volatilidade do mercado. Estou desejando começar”, conclui.

Pablo Ortega é licenciado em administração de empresas pela Universidade de Notre Dame.

Para saber mais informações: Luma.

Contacto

Nome de contacto: Joseph Collins River Communications

Telefone: 914-582-4523

Email de contacto: [email protected]

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.