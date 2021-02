DENVER

, 1 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Para ajudar a simplificar serviços na nuvem para pequenas e médias empresas, a(NYSE: LUMN) anuncia hoje uma parceria global com a(NYSE: SAP) para integrar SAP HANAà plataforma Lumen, para empresas que utilizam SAP Business One. A Lumen irá hospedar e gerenciar esta oferta para ajudar a simplificar a configuração e a implementação de SAP HANA, apoiando revendedores de valor agregado (VAR, na sigla em inglês), parceiros de canais e 75.000 clientes de pequeno e médio porte, globalmente.

Joost Tigelaar

SME ERP

"Até hoje, os VARs tipicamente tinham que administrar e hospedar suas instâncias de SAP Business One por conta própria. Agora, a plataforma Lumen pode habilitar empresas inteligentes de forma rápida e econômica com SAP HANA na nuvem", disse, vice-presidente de vendas globaispara a SAP. "A plataforma Lumen pode ajudar parceiros e clientes, oferecendo a eles uma escolha de modelos de implementação híbridos e provedores de infraestrutura na nuvem, trazendo os benefícios tanto de SAP HANA quanto da nuvem para nosso ecossistema".

SAP Business One é a solução de planejamento de recursos empresariais (ERP) para pequenas empresas e as subsidiárias de empresas de médio e grande porte, fornecida globalmente através de um ecossistema de mais de 800 parceiros de canais autorizados. SAP Business One conecta e agiliza os principais processos operacionais, fornecendo insights em tempo real para apoiar decisões práticas que impulsionem um crescimento rentável.

A plataforma Lumen, uma avançada arquitetura de aplicações que integra edge computing, infraestrutura global de rede de fibra, segurança conectada e conectividade na nuvem, administrará a infraestrutura de SAP HANA para empresas utilizando SAP Business One ao redor de grande parte do mundo. SAP HANA na plataforma Lumen utiliza um modelo de preços baseado em serviço mensal para toda a pilha de software e serviços.

"A parceria da Lumen com a SAP abriu a porta criativa para desenvolver um serviço que simplifica a forma como as empresas acessam a nuvem - um ponto de inflexão competitivo para a era digital", disse Paul Savill, vice-presidente sênior de gestão de produtos corporativos. "Somos a primeira plataforma de gerenciamento na nuvem com a qual a SAP fez parceria para hospedar e administrar esta infraestrutura de SAP HANA para empresas. A Lumen tem vasta experiência em serviços de gerenciamento na nuvem, combinada à plataforma mais rápida e segura para aplicações e dados - a plataforma Lumen".

Para mais informações sobre a plataforma Lumen, visite: https://www.lumen.com/pt-br/about/our-platform.html

Sobre a Lumen

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos a plataforma mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Saiba mais sobre as soluções de rede, nuvem, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com , LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

Siga-nos em nossas redes sociais da LATAM:

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | Youtube

Declaração Prospectiva da SAP

Quaisquer declarações contidas neste documento que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados dos Estados Unidos, de 1995. Palavras como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "pode", "planeja", "projeta", "prediz", "deve", e "fará", e expressões similares relacionadas à SAP pretendem identificar tais declarações prospectivas. A SAP não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas.

Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados atuais sejam materialmente diferentes das expectativas. Os fatores que poderiam afetar os futuros resultados financeiros da SAP são discutidos de forma mais completa nos registros da SAP com a Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos ("SEC"), incluindo o mais recente Relatório Anual da SAP sobre o Formulário 20-F registrado na SEC. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que refletem apenas os dados nas datas em que foram feitas.

© 2020 SAP SE. Todos os direitos reservados.

SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados neste documento, assim como seus respectivos logos são marcas ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Por favor visite https://www.sap.com/copyright para informações e notas adicionais sobre a marca. Todos os outros produtos e serviços mencionados são marcas de suas respectivas empresas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1387693/Lumen_Logo.jpg

FONTE Lumen Technologies