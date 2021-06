Lumen Media Transformation leva vídeo ao vivo e sob demanda da câmera para a borda (Edge)

DENVER, 9 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Para possibilitar que distribuidoras de mídia e provedores de serviços forneçam conteúdo de vídeo de forma mais rápida e fácil a públicos em qualquer lugar do mundo, em qualquer dispositivo, a Lumen Technologies (NYSE: LUMN) lançou Lumen Media Transformation. Lumen Media Transformation cria experiências de exibição online de alta qualidade, combinando tecnologias avançadas de codificação de vídeo com a fibra global e as redes de Edge da Lumen.

Pierre-Louis Theron

"Este serviço avançado totalmente gerenciado de transformação de mídia e entrega de conteúdo ajudará a acelerar o tempo de comercialização (time-to-market) para emissoras globais e operadoras de TV paga que estão competindo para transformar seus serviços em mercados over-the-top (OTT) crescendo rapidamente", disse, vice-presidente de serviços de entrega de conteúdo da Lumen Technologies. "Com apoio no idioma local em várias regiões e profunda experiência em transformar fluxos de trabalho de transmissão para apoiar a entrega de OTT, podemos empoderar as operadoras com recursos avançados de vídeo e ferramentas de monetização. Isto significa que podem fornecer conteúdo OTT em escala e reter e ganhar o apoio do público e dos anunciantes locais".

Lumen Media Transformation faz parte do portfólio de Entrega de Aplicações na Borda da Lumen e utiliza a aquisição de sinal segura da Vyvx, que foi interconectada com software de vídeo baseado em nuvem da MediaKind, para a codificação, empacotamento e enriquecimento de conteúdo. O vídeo é então fornecido diretamente ao consumidor através da rede de entrega de conteúdo global da Lumen. Tendo a flexibilidade em mente, os serviços podem ser ativados/desativados conforme necessário e não exigem nenhum investimento adicional em CAPEX, nenhuma implementação a mais em hardware e nenhuma mudança nos fluxos de trabalho das transmissões existentes.

À medida que o número de assinantes de vídeo OTT continuar a crescer, crescerá também a demanda por soluções de enriquecimento e entrega de OTT. De acordo com a firma de analistas da indústria Omdia, os assinantes globais de vídeo OTT atingirão mais do que 1.24 bilhão em 2021, um aumento de 13% em relação a 2020, e prevê-se que a receita com assinaturas de OTT cresça 21% até um total absoluto de US$ 90 bilhões.

"O mercado global de vídeo OTT está crescendo muito rapidamente, em parte estimulado pela pandemia de Covid, com um crescimento particularmente forte em regiões como a América Latina e a Ásia Pacífico, que agora estão superando mercados mais estabelecidos como a América do Norte e a Europa", afirmou Tony Gunnarsson, analista principal da Omdia. "Há uma forte demanda de provedores de mídia locais e regionais por capacidades avançadas que lhes permitam fornecer conteúdo OTT no mercado mais rápida e facilmente".

Recursos Adicionais:

Para saber mais sobre Lumen Media Transformation, clique em: https://www.lumen.com/en-us/networking/media-transformation.html

Para saber mais sobre os serviços de entrega de conteúdo da Lumen, visite: https://www.lumen.com/en-us/industries/media-entertainment.html

Para informações adicionais sobre a solução Aquila Streaming da MediaKind, visite: https://www.mediakind.com/consumer-delivery/aquila-streaming/

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com aproximadamente 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos uma plataforma rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes. Saiba mais sobre as soluções de rede, nuvem, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da Lumen Technologies Inc.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1529076/Media_Transformation_Final.mp4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529081/Lumen_Media_Transformation.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1387693/Lumen_Logo.jpg

FONTE Lumen Technologies