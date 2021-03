DENVER

, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ --(NYSE: LUMN), foi nomeada Líder no Quadrante Mágico Gartner para Serviços Globais de Rede em março de 2021. O relatório avaliou os provedores de serviços de rede em relação à sua capacidade de execução e integridade de visão.

Leia o relatório de março de 2021 do Quadrante Mágico Gartner para Serviços Globais de Rede:

"Acreditamos que o reconhecimento da Lumen como Líder no relatório do Quadrante Mágico mostra que a indústria reconhece nosso compromisso de liderar com sucesso nossos clientes para a 4a Revolução Industrial", disse Shaun Andrews, chief marketing officer na Lumen Technologies. "Construímos uma plataforma, impulsionada por serviços de rede, que fornece as soluções de negócios que os clientes precisam para adquirir, analisar e atuar sobre quantidades massivas de dados. Não vamos nos manter estáticos como Líderes; estamos investindo nesta plataforma e continuaremos a fornecer novos aprimoramentos de produto e experiência do cliente".

A Lumen cumpre com sua visão em 2020 de promover o progresso humano através da tecnologia, com soluções de produtos-chave na plataforma Lumen. Estas incluem:

Soluções Lumen Edge Cloud

Uma experiência de compra digital autosserviço, para serviços de rede e segurança - Lumen Hyper WAN e DDoS Hyper

Serviços virtualizados de rede - Adaptive Virtual Services

Uma expansão de ofertas SD-WAN

Aprimoramentos importantes às capacidades do portal/API

Como

Através de suas capacidades de rede adaptativa, a Lumen também atendeu de forma rápida e contínua às novas demandas impostas às empresas globais durante os estágios iniciais da pandemia.líder em tecnologia, a rede da Lumen reconheceu imediatamente a mudança e aproveitou a capacidade existente em seu backbone, implementando soluções aprimoradas de trabalho a partir de qualquer com segurança conectada integrada, protegendo os dados e a continuidade de negócios dos clientes.

Serviços Adicionais:

Leia nosso anúncio sobre Lumen Edge Compute : https://news.lumen.com/2020-12-08-Enterprise-customers-can-tap-into-the-power-of-the-Lumen-platform-with-Lumen-R-Edge-Compute

Sobre a Lumen

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos a plataforma mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Saiba mais sobre as soluções de rede, edge cloud, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

Siga-nos em nossas redes sociais da LATAM/Brasil: LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1450809/Lumen_Technologies_Shaun_Andrews.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1452398/Lumen_Gartner.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1387693/Lumen_Logo.jpg

FONTE Lumen Technologies