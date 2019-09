Lumina Networks anuncia sua solução de automação baseada em intenção

A versão oferece código aberto reforçado para melhorar o alinhamento na transformação das operações de rede de provedores de serviços aos objetivos de negócios

ANTWERP, Bélgica, Sept. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje na Open Networking Summit (ONS) Europa, a Lumina Networks, uma empresa de rede de código aberto, anunciou o lançamento de sua solução de Automação de serviço baseada em intenção 2.0. A solução permite a automação de serviços dinâmicos e a telemetria normalizada completa para redes com vários fornecedores. Como um componente fundamental da transformação da rede, a Automação de serviços baseada em intenção da Lumina gera uma economia significativa de tempo e esforço nas operações de rede e melhora a experiência do cliente.Para os fornecedores de serviços que desejam migrar para um modelo de prestação de serviços mais pensado no cliente, a solução de Automação de serviços baseada na intenção da Lumina, com tecnologia OpenDaylight, trabalha com os orquestradores mais comuns e com hardware de todos os fabricantes, independentemente da interface, para o fornecimento de serviços com base na intenção de negócios.Com a migração para a versão 2.0 da solução, a empresa adicionou um recurso fundamental para a transformação de redes. A plataforma Lumina de extensão e adaptação (LEAP) da empresa permite a integração do mecanismo de fluxo de trabalho, inventário unificado e gerenciamento de transações para melhorar a eficiência operacional e permitir a utilização ágil de recursos. Com uma arquitetura de microsserviços, as soluções permitem um dimensionamento horizontal realista para redes em crescimento. Os conjuntos de ferramentas de aplicações e a telemetria de rede completa fornecem automação com ciclo fechado e expansível."Embora a automação dos fluxos de trabalho seja uma parcela importante da batalha, com essa solução, nós possibilitamos a verdadeira automação do começo ao fim.” Andrew Coward, CEO da Lumina Networks, continua: "Com os recursos de telemetria que adicionamos, os fornecedores de serviços poderão automatizar as decisões com base nos dados em tempo real, alinhados à intenção da empresa, em escala e sem depender de fornecedores."O software desenvolvido na solução será baseado em código-fonte aberto; contribuindo para uma comunidade existente ou planejando a contribuição.Sobre a Lumina Networks As soluções de rede de código-fonte aberto da Lumina Networks simplificam e automatizam redes heterogêneas. Ao combinar a excelência em engenharia, a liderança de código-fonte aberto e a metodologia de desenvolvimento ágil, a Lumina Networks capacita os fornecedores de serviços a reimaginarem seu futuro sem o risco de depender de fornecedores. Ao unificar as arquiteturas de rede e permitir a funcionalidade de rede baseada em intenção, a Lumina Networks oferece uma abordagem mais pensada no cliente para a criação e o fornecimento de serviços personalizáveis sob demanda. Saiba mais sobre a Lumina Networks em www.luminanetworks.com e @lumianworks.Contatos de mídia: Stephanie Owyoung, Lumina Networks Diretora de marketing +1 (669) 231 - 3838 Sowyoung (arroba) luminanetworks.com