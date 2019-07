Lung Ambition Alliance estreia com a meta de dobrar a sobrevivência de sobreviventes de câncer de pulmão em 2025

Colaboração prioriza a inovação científica e a mudança social para um dia eliminar o câncer de pulmão como causa de morte

LONDRES, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A International Association for the Study of Lung Cancer (Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão - IASLC), a Guardant Health, a Global Lung Cancer Coalition (Coalizão Global de Câncer de Pulmão - GLCC) e a AstraZeneca anunciaram o lançamento da Lung Ambition Alliance (Aliança para a Ambição Pulmonar), uma nova parceria com uma ambição audaciosa de eliminar o câncer de pulmão como causa de morte. O primeiro objetivo da Aliança será duplicar a sobrevivência de cinco anos dos pacientes com câncer de pulmão em 2025.



A cada 18 segundos, o câncer de pulmão elimina uma vida.1 Somente em 2018, cerca de 1,8 milhões de pessoas morreram da doença.1 Quarenta por cento dos pacientes são diagnosticados quando o câncer já se espalhou além do pulmão e o prognóstico piorou.2 Atualmente, apenas um em cada cinco pacientes com câncer de pulmão sobrevive cinco anos após o diagnóstico.3

Jesme Fox, Secretário do GLCC, disse: “A Lung Ambition Alliance foi criada em um momento crucial para o câncer de pulmão. Os avanços científicos estão permitindo novas possibilidades para transformar o diagnóstico, o tratamento e a gestão da doença. No entanto, ainda há barreiras para a melhora e aceleração do cuidado. Como membros da comunidade de câncer de pulmão, temos a responsabilidade de nos reunir com urgência para defender e promover as melhores soluções para os pacientes”.

A Aliança representa uma ampla variedade de conhecimentos complementares, incluindo pesquisa e educação (IASLC), diagnóstico (Guardant Health), defesa do paciente (GLCC), e pesquisa e desenvolvimento de medicamentos (AstraZeneca).

Os sócios fundadores identificaram três prioridades: aumentar o rastreamento e o diagnóstico precoce, entregar medicina inovadora e melhorar a qualidade dos cuidados das pessoas com câncer de pulmão. Os projetos iniciais sendo acelerados através da Aliança são:

The Early Lung Imaging Confederation (Confederação de Imagem Antecipada do Pulmão - ELIC) um banco de dados mundial de rastreamento na nuvem projetado para acelerar as melhorias na detecção multidisciplinar e gerenciamento de câncer de pulmão em estágio inicial. O projeto capitaliza a crescente evidência de que os exames de CT podem levar à redução da mortalidade.4 Esta coleção de imagens e de dados pode ser usada para construir melhores modelos de risco, bem como ferramentas de análise e detecção, e servir como um padrão global de qualidade dos dados. Numa fase futuro, a inteligência artificial (IA) poderá ser aplicada para melhorar ainda mais a confiabilidade do suporte à decisão clínica com o exame de CT. A Aliança contribuirá para construir o banco de imagens para este projeto proprietário da IASLC, mostrado pela primeira vez no final de 2018, e irá ajudar na medição dos resultados dos pacientes que devem ser avaliados em vários pontos da jornada do paciente (incluindo exame inicial, tratamento inicial, e acompanhamento).

Giorgio Scagliotti, Presidente da IASLC, disse: “O exame eficaz é essencial para a detecção e diagnóstico do câncer de pulmão e outros tumores torácicos malignos, podendo acarretar mais opções e maior sobrevida. No entanto, o exame é subutilizado em todo o mundo por vários motivos. A aplicação de abordagens de imagens quantitativas como a ELIC poderia melhorar a precisão e a eficiência do exame de câncer de pulmão. Nossa plataforma está pronta para se tornar um recurso global importante para pesquisadores de câncer de pulmão e equipes de cuidados que procuram expandir seus conhecimentos. A Lung Ambition Alliance está fornecendo foco, conhecimentos e recursos necessários para acelerar dramaticamente a expansão do nosso catálogo de dados”.

The Major Pathologic Response Project(Projeto de Resposta Patológica Principal) é uma coleção de dados de ensaios clínicos e de pesquisa que podem ser utilizados para validar os parâmetros de substituição e identificar biomarcadores preditivos, que podem permitir uma melhor identificação de características do tumor. Seu objetivo é acelerar o desenvolvimento da próxima geração de tratamentos direcionados e conduzir a mudança para a intervenção precoce, onde há maior potencial para uma cura.5 A Aliança está auxiliando no compartilhamento de dados dos grupos cooperativos e através de ensaios da indústria farmacêutica, que podem ser usados com as autoridades de saúde em todo o mundo quando se discute dados de ensaios principais.

AmirAli Talasaz, Presidente e Diretor-Executivo, Guardant Health, disse: “Medicina de precisão está melhorando o prognóstico para alguns pacientes com câncer de pulmão e entregando melhores resultados clínicos. Acreditamos que as abordagens da medicina podem ser ainda mais precisas quando utilizadas no início do curso da doença, ou imediatamente após a detecção da recaída. O Major Pathologic Response Project irá ajudar a acelerar o desenvolvimento das opções de tratamentos potencialmente curativos, com a identificação de parâmetros de substituição que podem ser usados para acelerar ensaios clínicos e novas abordagens de diagnóstico - como a detecção de DNA circulante do tumor em amostras de sangue - para identificar pacientes com um mau prognóstico, permitir a avaliação de rotina da resposta terapêutica, e promover o monitoramento contínuo da remissão do câncer”.

Initiatives in Lung Cancer Care (Iniciativas de Cuidado do Câncer de Pulmão - ILC2 ) é um convite aberto antecipado para o seu lançamento no final de 2019, para as organizações de pacientes locais ao redor do mundo, com o objetivo de desenvolver e apresentar projetos-piloto que podem transformar potencialmente o atendimento ao paciente e melhorar a sobrevivência em nível local. Destina-se a ajudar qualquer comunidade local de câncer de pulmão a se beneficiar com as melhores práticas multidisciplinares, educar os pacientes sobre as suas opções e fornecer suporte de qualidade de vida aos pacientes durante e após o tratamento. Um comitê da Lung Ambition Alliance irá avaliar e selecionar propostas que atendam aos critérios de seleção para financiamento.

Patrick Connor, VP e Dirigente Global da Franquia, Mecanismos Condutores e de Resistência a Tumores, AstraZeneca, disse: “O câncer de pulmão é uma doença altamente pessoal, e as abordagens de cuidados pode variar amplamente em todo o mundo. Para alcançar a nossa meta de sobrevivência, devemos incentivar as iniciativas que abordam barreiras a nível do país e aumentar o rastreio e diagnóstico precoce, auxiliar no desenvolvimento de medicina inovadora e melhorar a qualidade dos cuidados. Com a nossa união com parceiros com grandes redes globais e áreas distintas, porém complementares de foco no câncer de pulmão, estamos mais bem posicionados para lidar com os problemas que os pacientes enfrentam”.

A Aliança irá patrocinar uma pesquisa internacional, liderada pela Ipsos MORI, para identificar as barreiras locais que precisam de foco prioritário. Os resultados esperados no outono de 2019, serão usados para refinar e moldar as prioridades da Lung Ambition Alliance. Informações sobre a pesquisa, e como a comunidade pode compartilhar suas perspectivas, podem ser encontradas em LungAmbitionAlliance.org.

Sobre a Lung Ambition Alliance

A Lung Ambition Alliance é uma parceira principal na busca para eliminar o câncer do pulmão como causa de morte. A Aliança tem como objetivo acelerar o progresso e trazer uma mudança significativa para os pacientes com câncer de pulmão, ampliando a experiência de cada parceiro e priorizando os projetos significativos com potencial para promover seu objetivo. Os sócios fundadores - a International Association for the Study of Lung Cancer (Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão - IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) e AstraZeneca - irão explorar e vencer as barreiras ao exame e diagnóstico precoce, desenvolvimento de medicina inovadora e cuidados de qualidade, e buscar uma visão ambiciosa para o futuro no câncer de pulmão que se inicia com a duplicação da sobrevivência de cinco anos em 2025.

Para mais informações, visite www.lungambitionalliance.org.

Sobre os Sócios Fundadores

A International Association for the Study of Lung Cancer (Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão -IASLC) é a única organização do mundo dedicada ao estudo do câncer de pulmão e outros tumores torácicos malignos, com uma rede global de mais de 6.500 especialistas em câncer de pulmão em todas as disciplinas em mais de 100 países.

A Global Lung Cancer Coalition (Coalizão Global de Câncer de Pulmão) global é a voz internacional dos doentes com câncer de pulmão, dedicada à defesa do paciente.

A Guardant Health é uma empresa de diagnóstico inovador, com uma visão para permitir a detecção precoce através do acesso à informação molecular no sangue.

AstraZeneca é uma empresa biofarmacêutica global concentrada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos sob prescrição médica.

CONTATOS:

Jennifer Corrigan

BursonRx

Jennifer.Corrigan@bursonrx.com

+1-347-366-1444

Emma Barrow

GCI Health

Emma.Barrow@gcihealth.com

+44-207-300-6114

Acelerando Avanços para Pessoas com Câncer de Pulmão.

Referências

______________________