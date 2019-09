Lung Ambition Alliance revela novas iniciativas para abordar a sobrevivência do câncer de pulmão na Conferência Mundial sobre o Câncer de Pulmão

Novo programa de subsídios para apoiar iniciativas locais impulsionadas por organizações de pacientes com potencial de transformar o atendimento ao paciente



Série de exposições interativas e educativas no congresso para envolver e informar a comunidade do câncer de pulmão



Grande pesquisa global lançada com o objetivo de estabelecer o primeiro barômetro de percepção do câncer de pulmão

BARCELONA, Espanha, Sept. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, na Conferência Mundial da IASLC sobre Câncer de Pulmão, os quatro parceiros fundadores da Lung Ambition Alliance - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) e AstraZeneca – anunciaram o lançamento de várias novas iniciativas para apoiar seu objetivo de duplicar a sobrevivência de 5 anos até 2025.

Giorgio Scagliotti, presidente da IASLC, disse: "Tivemos um tremendo progresso em apenas dois meses desde que anunciamos a criação da Lung Ambition Alliance. As novas iniciativas da Alliance, tais como as Iniciativas em Cuidados de Câncer de Pulmão (Lung Cancer Care - ILC 2), ilustram nosso objetivo compartilhado que temos de nos envolver com a comunidade global e incentivar soluções ambiciosas no país que possam potencialmente transformar o atendimento ao paciente e melhorar as taxas de sobrevivência do câncer de pulmão”.

ILC2: Um Convite Aberto a Projetos para Transformar o Atendimento e Melhorar a Experiência do Paciente

O programa ILC2 é um convite aberto para as organizações de pacientes registradas com foco no câncer de pulmão em todo o mundo a apresentar propostas para projetos que possam potencialmente transformar o atendimento ao paciente e melhorar a sobrevivência dentro dos seus países de origem. O programa foi criado em reconhecimento à alta variação na gestão do câncer de pulmão em todo o mundo e às barreiras locais muito específicas para o atendimento de qualidade que devem ser consideradas durante o desenvolvimento de soluções centradas no paciente para abordá-las.

A Lung Ambition Alliance aceitará oficialmente inscrições para subvenções em novembro de 2019 e irá avaliar e selecionar candidaturas que atendam aos critérios de financiamento. Mais informações em LungAmbitionAlliance.org.

Atividades no Congresso WCLC

Na WCLC, a Lung Ambition Alliance sediará várias atividades para garantir insights da comunidade do câncer de pulmão, incluindo o patrocínio de um trailer de avaliação por tomografia computadorizada de baixa dose (low-dose computed tomography scan - LDCT) no local da conferência WCLC. Os participantes poderão ver o processo da avaliação, saber mais sobre sua importância e optar por assumir o compromisso de ser um defensor global da avaliação do câncer de pulmão - tendo seu nome destacado em um mapa global.

Além disso, a Alliance criou um estande interativo na WCLC, onde os participantes "farão uma jornada" através de uma via integrada de cuidados de qualidade do câncer de pulmão, enquanto obtêm acesso a valiosos recursos de cuidados de qualidade ao longo do caminho. Os participantes terão a oportunidade de compartilhar o feedback sobre sua experiência com a jornada do paciente.

Barômetro Internacional sobre Percepções de Câncer de Pulmão

A Alliance também anunciou o lançamento oficial de uma pesquisa internacional, realizada pelo IPSOS MORI, que convidará médicos de clínica geral, especialistas em câncer de pulmão e o público de sete países e três continentes a compartilhar suas percepções sobre o câncer de pulmão. A pesquisa ajudará a gerar insights e a Alliance no desenvolvimento de soluções personalizadas para pacientes, bem como iniciativas de representação. A pesquisa também estabelecerá um barômetro, atuando como referência para ajudar a acompanhar o impacto dos programas nas percepções ao longo do tempo. Resultados previstos para o S1 de 2020.

Informações sobre a pesquisa, e como a comunidade pode compartilhar suas perspectivas, podem ser encontradas em LungAmbitionAlliance.org.

Sobre a Lung Ambition Alliance

A Lung Ambition Alliance é uma parceira principal na busca para eliminar o câncer do pulmão como causa de morte. A Aliança tem como objetivo acelerar o progresso e trazer uma mudança significativa para os pacientes com câncer de pulmão, ampliando a experiência de cada parceiro e priorizando os projetos significativos com potencial para promover seu objetivo. Os sócios fundadores - a International Association for the Study of Lung Cancer (Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão - IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) e AstraZeneca - irão explorar e vencer as barreiras ao exame e diagnóstico precoce, desenvolvimento de medicina inovadora e cuidados de qualidade, e buscar uma visão ambiciosa para o futuro no câncer de pulmão que se inicia com a duplicação da sobrevivência de cinco anos em 2025.

Para mais informações, visite www.lungambitionalliance.org.

Sobre os Sócios Fundadores

A International Association for the Study of Lung Cancer (Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão -IASLC) é a única organização do mundo dedicada ao estudo do câncer de pulmão e outros tumores torácicos malignos, com uma rede global de mais de 6.500 especialistas em câncer de pulmão em todas as disciplinas em mais de 100 países.

A Global Lung Cancer Coalition (Coalizão Global de Câncer de Pulmão - GLCC) é a voz internacional dos doentes com câncer de pulmão, dedicada à defesa do paciente.

A Guardant Health é uma empresa de diagnóstico inovador, com uma visão para permitir a detecção precoce através do acesso à informação molecular no sangue.

AstraZeneca é uma empresa biofarmacêutica global concentrada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos sob prescrição médica.

Sobre a WCLC

A WCLC é a maior reunião do mundo dedicada ao câncer de pulmão e outras malignidades torácicas, atraindo mais de 7.000 pesquisadores, médicos e especialistas de mais de 100 países. O objetivo é aumentar a conscientização, colaboração e compreensão do câncer de pulmão e ajudar os participantes a implementar os mais recentes desenvolvimentos em todo o mundo. A conferência abrangerá uma vasta gama de disciplinas e revelará vários estudos de investigação e resultados de ensaios clínicos. Para mais informações, visite wclc2019.iaslc.org.

Acelerando Avanços para Pessoas com Câncer de Pulmão.